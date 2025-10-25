Trình phương án xây công viên và đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19 tại TP.HCM

(VTC News) -

Sở Xây dựng TP.HCM đã trình UBND TP.HCM phương án triển khai các dự án công trình công cộng tại khu đất số 1 đường Lý Thái Tổ phường Vườn Lài (Quận 10 cũ).

Phương án bao gồm xây dựng công viên cây xanh, mở rộng đường, bố trí tượng đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19...

Khu đất số 1 Lý Thái Tổ sẽ được xây dựng công viên cây xanh, mở rộng đường, bố trí tượng đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19.

Khu đất số 1 Lý Thái Tổ (Nhà khách Chính phủ trước đây) rộng 4,3ha, có chức năng sử dụng là đất hỗn hợp. Trong đó đất hỗn hợp với diện tích 2,1ha, đất cây xanh sử dụng công cộng cấp đô thị 2,18ha. Ngoài ra còn có khu đất có bố trí nhà ga cho tuyến metro số 1 kéo dài từ Bến Thành đến depot An Hạ và tuyến metro số 3 trong tương lai (dự kiến có 3 ga tiếp giáp khu đất).

Khu đất này tiếp giáp 3 tuyến đường lớn gồm Lý Thái Tổ, Hùng Vương và Trần Bình Trọng. Sở Xây dựng đề xuất nghiên cứu điều chỉnh cục bộ quy hoạch khu vực, để đáp ứng được mục tiêu làm công viên cây xanh, không gian sân chơi phục vụ công cộng, đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19, kết hợp khai thác không gian ngầm.

Trên cơ sở quy hoạch hiện nay, sẽ tổ chức thi tuyển kiến trúc về tượng đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19 và đầu tư xây dựng theo hình thức xã hội hóa.

Về công viên, trên cơ sở quy hoạch 1/2.000 điều chỉnh cục bộ, phương án Sở đưa ra là đầu tư công viên cây xanh, không gian sân chơi phục vụ công cộng tại số 1 đường Lý Thái Tổ theo hình thức xã hội hóa.

Với dự án mở rộng đường Trần Bình Trọng, Sở cho biết dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 1.073 tỷ đồng.

Còn trụ sở làm việc phường Vườn Lài, UBND phường Vườn Lài có đề xuất bố trí trụ sở làm việc sau khi sáp nhập chính quyền 2 cấp tại khu vực này. Tuy nhiên các sở ngành, đơn vị liên quan đã thống nhất bố trí vị trí đất công khác trên địa bàn phường, dự kiến tại số 376 đường Điện Biên Phủ, phường Vườn Lài.

UBND phường Vườn Lài chủ trì, phối hợp với các sở, ngành đề xuất các thủ tục để xây dựng trụ sở làm việc tại địa chỉ số 376 đường Điện Biên Phủ.

Khu đất số 1 Lý Thái Tổ - mảng xanh hiếm hoi ở khu trung tâm TP.HCM giáp 3 mặt tiền đường Lý Thái Tổ - Hùng Vương - Trần Bình Trọng.

Sở Xây dựng kiến nghị UBND TP.HCM chấp thuận chủ trương sử dụng khu đất số 1 đường Lý Thái Tổ để phát triển công viên công cộng, bố trí tượng đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19 và khai thác không gian ngầm.

Sở cũng kiến nghị Sở Quy hoạch - Kiến trúc kiểm kê, đánh giá và phân loại, các công trình biệt thự tại khu đất để làm cơ sở bảo tồn (nếu có).

TP.HCM sẽ kêu gọi xã hội hóa để xây dựng tượng đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19 và xây dựng công viên công cộng tại khu đất số 1 đường Lý Thái Tổ.

Sau khi Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang thông tin về quyết định của Thành ủy TP.HCM sử dụng khu đất số 1 đường Lý Thái Tổ làm công viên cây xanh và đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19, ngày 24/10, Văn phòng UBND TP.HCM đã thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được trong cuộc họp về dự án công trình công cộng tại khu đất trên.

Theo thông báo, ngoài việc xây dựng công viên, mảng xanh, khu đất này sẽ lồng ghép nhiều hạng mục quan trọng khác phục vụ người dân và chính quyền địa phương.

Thông báo cũng cho biết hiện tỷ lệ công viên cây xanh trong khu trung tâm TP.HCM rất thấp so với tiêu chuẩn quy hoạch; không gian và các sân chơi, tiện ích công cộng cho người dân khu vực trung tâm cũng còn hạn chế.

Việc ưu tiên quỹ đất để phát triển mảng xanh, hình thành công viên công cộng tại khu đất số 1 Lý Thái Tổ là rất cần thiết, góp phần cải thiện môi trường, nâng cao chất lượng đời sống người dân và hướng tới mục tiêu phát triển đô thị bền vững.

Bên trong khu đất hiện có nhiều biệt thự cổ với diện tích sàn khoảng 7.000m2.

Chủ tịch UBND TP.HCM giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc phối hợp với UBND phường Vườn Lài khẩn trương nghiên cứu, đề xuất phương án quy hoạch khu đất theo hướng xây dựng công viên cây xanh, không gian công cộng và sân chơi phục vụ cộng đồng.

Đồng thời, nghiên cứu bố trí khu vực đặt bia tưởng niệm người mất do COVID-19.

Trước đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM cũng lên phương án thực hiện đầu tư 2 khu đất số 1 Lý Thái Tổ và dự án cải tạo, mở rộng Bảo tàng Hồ Chí Minh tại khu đất ở khu vực Bến Nhà Rồng.

Sở này đề xuất xem xét chủ trương thực hiện dự án tại khu đất này theo một trong hai phương thức, là đầu tư công hoặc đối tác công - tư (hợp đồng BT không yêu cầu thanh toán).

Nếu chọn đầu tư công, dự án dự kiến khởi công tháng 7/2026, trải qua các bước từ lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo tiền khả thi – khả thi, quy hoạch chi tiết, bố trí vốn, đến giao đất và triển khai xây dựng.

Đối với phương thức đối tác công tư, tiến độ được rút ngắn hơn 1 bước, dự kiến khởi công tháng 2/2026.