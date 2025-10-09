Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên

Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Quốc vụ nước CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un chủ trì lễ đón trọng thể Tổng Bí thư Tô Lâm.
Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Quốc vụ nước CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un bắt tay các thành viên Đoàn đại biểu cấp cao nước ta sang thăm cấp Nhà nước tới Triều Tiên.
Tổng Bí thư Kim Jong-un chủ trì lễ đón cấp Nhà nước Tổng Bí thư Tô Lâm.
Tổng Bí thư Kim Jong-un và Tổng Bí thư Tô Lâm.
Lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm diễn ra trọng thể tại Cung Thể thao ở Thủ đô Bình Nhưỡng.
Các thành viên Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.
Ở hai bên khán đài là dòng chữ “Nhiệt liệt hoan nghênh đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam” và “Tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân hai nước Triều Tiên và Việt Nam muôn năm”.
Trên khán đài, hàng nghìn quần chúng nhân dân, hân hoan giơ cao vẫy cờ hai nước và hô vang chào đón Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.
