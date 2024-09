Triệt xóa nhóm lập sàn chứng khoán, lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

(VTC News) -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Nam cho biết vừa triệt xoá nhóm đối tượng lập sàn chứng khoán lừa đảo chiếm đoạt tài sản; đánh bạc, tổ chức đánh bạc; thu thập, tàng trữ trái phép thông tin tài khoản ngân hàng... liên quan đến cả người nước ngoài, trên phạm vi nhiều địa phương trong cả nước.

Nhóm đối tượng đóng giả là chuyên gia, tổ chức hội thảo kêu gọi nhiều người tham gia đầu tư, qua đó chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng. (Ảnh: C.A)

Theo hồ sơ vụ việc, tháng 12/2023, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Nam tiếp nhận thông tin trình báo của bà Võ Thị B. (trú huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) và một số người dân trên địa bàn tỉnh về việc bị một nhóm đối tượng không rõ lai lịch lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng dưới hình thức đầu tư chứng khoán.

Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, ngày 19/9/2024, được sự đồng ý của lãnh đạo Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với các phòng nghiệp vụ liên quan và Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Nam, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.HCM, Công an Quận 7, Công an TP Thủ Đức đồng loạt bắt giữ, khám xét khẩn cấp nơi ở các đối tượng liên quan gồm: Huỳnh Ngọc Tuấn (thường trú Phú Ninh, Quảng Nam), Trần Thị Thu Trang (thường trú Đăk Lăk) và một đối tượng mang quốc tịch Đài Loan/Trung Quốc đang ở tại chung cư trên địa bàn Quận 7, TP.HCM.

Qua đấu tranh, khai thác nhanh với các đối tượng trên, ngày 22/9/2024, các cơ quan chức năng tiếp tục bắt giữ, khám xét khẩn cấp đối với: Nguyễn Đình Toàn (thường trú TP Hà Nội), Tôn Huy Tặng (thường trú huyện Núi Thành, Quảng Nam).

Tang vật bị thu giữ. (Ảnh: C.A)

Tổng tang vật, tài liệu tạm giữ gồm: 4 xe ôtô, 74 điện thoại di động, 6 CPU, 4 màn hình, 4 laptop, 1 máy tính bảng, 7 thẻ CCCD và CMND (có 3 thẻ Trần Thị Thu Trang khai mua trên mạng), 3 thẻ Công tác Truyền hình Việt Nam trực tiếp TVO (thẻ giả), 2 hộ chiếu, 37 thẻ ngân hàng cùng một số trang sức, hơn 1.000 trang tài liệu hướng dẫn đầu tư tiền ảo và nhiều tài liệu liên quan.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, khoảng đầu năm 2022, Huỳnh Ngọc Tuấn thuê một đối tượng (chưa rõ lai lịch, quen qua ứng dụng Telegram) lập website tên Worldex.live (mục đích làm sàn giao dịch) rồi cùng Trần Thị Thu Trang, Nguyễn Đình Toàn, Tôn Huy Tặng cùng một số đối tượng khác làm giả giấy tờ, đóng giả là chuyên gia đầu tư.

Nhóm này tổ chức hội thảo kêu gọi người dân ở nhiều địa phương trong cả nước tham gia đầu tư tiền ảo (USDT) trên sàn Worldex.live.

Ngày 13/11/2023, Tuấn đóng sàn Worldex.live (cho sập sàn), chiếm đoạt của các bị hại trên địa bàn cả nước với số tiền khoảng 20 tỷ đồng. Tháng 12/2023, Tuấn tiếp tục mở sàn mới tên GTG.GLOBAL để tiếp tục lừa đảo theo phương thức cũ tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Phần lớn số tiền lừa đảo chiếm đoạt được, Huỳnh Ngọc Tuấn dùng để đánh bạc tại trang web www.bk8inter.com (do người Đài Loan/Trung Quốc điều hành). Dữ liệu điện tử trích xuất từ tài khoản đánh bạc cho thấy, từ tháng 12/2022 đến nay, tổng số tiền giao dịch, cá cược của riêng Tuấn là hơn 207 tỷ đồng).

Kiểm tra sơ bộ dữ liệu từ 64 điện thoại di động, 2 máy tính, cơ quan chức năng xác định trang web đánh bạc www.bk8inter.com được nhóm đối tượng người nước ngoài lập, điều hành tại nước ngoài. Nhóm này cử một số đối tượng đến Việt Nam mua bán, thu thập tài khoản ngân hàng để điều hành hoạt động tổ chức đánh bạc và quản lý máy móc tại Việt Nam.

Hiện, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố bổ sung vụ án, khởi tố bị can đối với Huỳnh Ngọc Tuấn, Trần Thị Thu Trang, Nguyễn Đình Toàn, Tôn Huy Tặng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; một đối tượng người nước ngoài bị khởi tố về tội “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hoá trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” và “Tổ chức đánh bạc";

Ngoài ra, Huỳnh Ngọc Tuấn còn bị khởi tố về tội "Đánh bạc"; Trần Thị Thu Trang bị khởi tố về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".