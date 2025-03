Khai thác khoáng sản trái phép ở dự án tái định cư Quảng Nam

Cận cảnh khai thác khoáng sản trái phép ở dự án tái định cư tại Quảng Nam

Trả lời báo chí vào tháng 10/2024, lãnh đạo UBND huyện Nam Giang (Quảng Nam) lý giải nguyên nhân khiến dự án tái định cư Tà Đắc chậm tiến độ là do một số vướng mắc, trong đó chủ yếu là do công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, thủ tục xin cấp giấy phép nổ mìn để phá đá công trình. Ngoài ra, thời tiết ở miền núi thường xuyên mưa làm ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ thực hiện cộng với khối lượng đá quá nhiều so với dự kiến ban đầu.

Để khắc phục các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ dự án, UBND huyện Nam Giang họp với các ngành liên quan thống nhất điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật, sử dụng kinh phí từ nguồn giảm thầu 1,069 tỷ đồng, để mở rộng thêm diện tích liền kề đảm bảo bố trí tái định cư cho các hộ dân.