Triệt phá nhóm cho vay với lãi suất ‘cắt cổ’ 695%/năm tại Đắk Nông

(VTC News) -

Ngày 29/12, Cơ quan CSĐT Công an TP Gia Nghĩa (Đắk Nông) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Lê Thanh Phong (SN 1984) và Nguyễn Văn Giang (SN 1995, cùng trú tại tỉnh Thanh Hóa) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Cơ quan công an khởi tố, bắt tạm giam Lê Thanh Phong và Nguyễn Văn Giang. (Ảnh: Công an cung cấp)

Theo thông tin ban đầu, các đối tượng nói trên đã lập tài khoản fanpage chạy quảng cáo trên trang mạng xã hội Facebook với nội dung “Cho vay góp ngày và số điện thoại liên lạc”. Khi người dân có nhu cầu vay tiền sẽ gọi điện thoại, các đối tượng thỏa thuận mức lãi suất rồi yêu cầu người vay giao giấy tờ tùy thân cho các đối tượng thì sẽ được vay tiền trả góp theo ngày.

Với thủ đoạn trên, từ đầu tháng 8/2024 - 12/2024, Phong và Giang đã cho 83 người dân ở địa bàn TP Gia Nghĩa và các huyện trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, Lâm Đồng, Ninh Thuận vay với tổng số tiền gần 1,7 tỷ đồng theo hình thức trả góp theo ngày, với mức lãi suất từ 452-695%/năm, thu lợi bất chính số tiền trên 457 triệu đồng. Cơ quan công an đã thu giữ 11 giấy căn cước công dân, 13 giấy phép lái xe mô tô, ô tô, giấy khai sinh, giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô và nhiều giấy vay tiền.

Đặng Duy Nam và Nguyễn Duy Hậu bị khởi tố để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. (Ảnh: Công an cung cấp)

Tương tự, hai đối tượng Đặng Duy Nam (SN 1989, trú tại TP Hà Nội) và Nguyễn Duy Hậu (SN 1994, trú tại tỉnh Vĩnh Phúc) cũng vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Gia Nghĩa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Bước đầu, cơ quan công an làm rõ, từ đầu tháng 11/2024 - 12/2024, Nam và Hậu đã cho 6 người dân ở địa bàn TP Gia Nghĩa vay với số tiền 455 triệu đồng với lãi suất từ 365 - 452%/năm, thu lợi bất chính số tiền gần 87 triệu đồng. Quá trình điều tra, lực lượng công an đã thu giữ 2 điện thoại di động, 100 card vist in nội dung “Cho vay trả góp” cùng nhiều giấy tờ liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng.

Hai vụ án trên đang được Cơ quan CSĐT Công an TP Gia Nghĩa tiếp tục mở rộng điều tra. Cơ quan công an thông báo, ai là nạn nhân của các vụ cho vay lãi nặng như trên đề nghị liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an TP Gia Nghĩa qua Đội Cảnh sát hình sự, kinh tế, ma túy để được phối hợp giải quyết.