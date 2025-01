Triệt phá đường dây mua bán hóa đơn khống trị giá hơn 1.000 tỷ đồng

(VTC News) -

Chiều 13/1, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa tống đạt quyết khởi tố 4 bị can trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn trị giá hơn 1.000 tỷ đồng do Nguyễn Thị Thanh Thúy (38 tuổi, trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) cầm đầu.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ cuối năm 2022 đến thời điểm bị khởi tố, Nguyễn Thị Thanh Thúy cùng đồng phạm đã thành lập trên 30 doanh nghiệp tại TP Đà Nẵng và các địa phương lân cận để xuất bán trái phép hoá đơn giá trị gia tăng (GTGT) cho nhiều đơn vị, doanh nghiệp, hộ kinh doanh với giá trị hóa đơn trước thuế hơn 1.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 50 tỷ đồng.

Cơ quan công an khởi tố Nguyễn Thị Thanh Thúy, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Ngoài Nguyễn Thị Thanh Thúy bị khởi tố và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú do đang mang thai, Cơ quan Công an TP Đà Nẵng khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Tường Vi (39 tuổi, trú phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ), Nguyễn Thị Thanh Tâm (40 tuổi, trú phường Tân Chính, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) và Nguyễn Hoàng Tuấn (50 tuổi, trú phố Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội), Giám đốc Phân viện Khoa học công nghệ xây dựng miền Trung.

Khám xét đồng loạt chỗ ở và nơi làm việc của các bị can, Cơ quan Công an thu thập nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan đến hành vi phạm tội nhóm này.

Hiện Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý theo quy định.