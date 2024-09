Triệt phá đường dây mại dâm do tú bà U70 cầm đầu ở An Giang

(VTC News) -

Chiều 9/9, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang, đơn vị vừa triệt phá thành công đường dây tổ chức hoạt động mại dâm trên địa bàn.

Nguyễn Thị Xuyên và các gái mại dâm tại cơ quan công an.

Theo đó, qua thu thập thông tin, lực lượng công an phát hiện đường dây tổ chức hoạt động mại dâm do Nguyễn Thị Xuyên (68 tuổi) và Phan Thị Cẩm Hừng (42 tuổi, con dâu Xuyên) cầm đầu. Ban Giám đốc Công an tỉnh sau đó đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh xác lập chuyên án triệt phá.

Ngày 6/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ liên quan bắt quả tang 3 cặp nam, nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm tại Khách sạn Đồng Xanh (khóm Hòa Bình, phường Vĩnh Mỹ, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang).

Từ lời khai của gái mại dâm, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định tạm giữ hình sự Xuyên, Hừng và Trịnh Văn Thiện An (47 tuổi, con ruột Xuyên), Ngô Thị Mỹ Hạnh (44 tuổi), Trần Thị Mỹ Duyên (26 tuổi), Trịnh Thị Thu Thủy (52 tuổi) về hành vi “Môi giới mại dâm”.

Lực lượng công an thực hiện khám xét khẩn cấp chỗ ở của Xuyên, Hừng và Hạnh, thu giữ hơn 464 triệu đồng cùng nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan.

Quá trình điều tra ban đầu xác định Xuyên và Hừng đứng ra tổ chức môi giới mua bán dâm và giao cho Hạnh, An, Thủy, Duyên có nhiệm vụ đưa rước gái bán dâm. Mỗi lần bán dâm với giá từ 1 đến 5 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, các gái bán dâm nộp lại 40% số tiền bán dâm và trả góp các khoản nợ đã vay trước đó cho đối tượng môi giới .

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xác minh mở rộng.