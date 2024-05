Triệt phá đường dây buôn ma túy, thu giữ 6.000 viên ma túy tổng hợp

(VTC News) -

Ngày 25/5, thông tin từ Công an TP Vinh (Nghệ An), đơn vị vừa phối hợp phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an các huyện phá thành công chuyên án, triệt xóa đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, bắt giữ 11 đối tượng, thu giữ hơn 6.000 viên ma túy và một số tang vật liên quan khác.

Đầu tháng 4/2024, Công an TP Vinh đã phát hiện đường dây mua bán trái phép chất ma túy liên huyện, do những đối tượng cộm cán, có nhiều tiền án tiền sự về hình sự, ma túy cầm đầu, tham gia.

Hai đối tượng cầm đầu Phan Trung Hưng và Già Xìa Chơ.

Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng hoạt động với phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi, xảo quyệt. Chúng thường xuyên thay đổi cách thức hoạt động, tập kết ma túy ở nhiều địa điểm khác nhau rồi chia nhỏ, sau đó bán cho người sử dụng, thu lời bất chính.

Điều hành hoạt động của đường dây này là Phan Trung Hưng (SN 1971), trú tại phường Quang Trung, TP Vinh. Đây là đối tượng đã “cõng” trên mình 6 tiền án về ma túy, mới mãn hạn tù vào cuối năm 2023.

Phan Trung Hưng còn thu nạp nhiều đối tượng làm mắt xích quan trọng vào đường dây của mình. Trong đó, giúp sức đắc lực có Võ Thị Thanh (SN 1982), trú tại phường Lê Lợi, TP Vinh, cũng là đối tượng có 4 tiền án về ma túy và Trần Trung Hiếu (SN 1992), trú tại phường Đông Vĩnh, TP Vinh là đối tượng nghiện ma túy, có một tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Trong vòng hai tuần (từ ngày 15 - 28/4/2024), Ban Chuyên án đã tiến hành bắt giữ liên tiếp 9 đối tượng, thu giữ hơn 200 viên ma túy tổng hợp và nhiều tang vật liên quan khác.

Sau khi những “trợ thủ đắc lực” bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ, Phan Trung Hưng tiếp tục móc nối, cấu kết với đối tượng khác để tiếp tục “vận hành” đường dây của mình. Trong đó, có đối tượng Mai Văn Thanh (SN 1992), trú tại xóm 3, xã Nghi Phú là đối tượng từng có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản làm “chân rết” cho Hưng.

Tang vật vụ án

Ban Chuyên án xác định được chân dung của ông trùm đứng sau, chuyên cung cấp nguồn “hàng” là Già Xìa Chơ (thường gọi là Già Chơ, SN 1969), trú tại bản Hùa Xái, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong.

Đầu tháng 5/2024, khi nguồn “hàng” có sẵn đã cạn, trong khi các đầu mối ráo riết hỏi đặt “hàng” nên Hưng nhanh chóng kết nối với Già Xìa Chơ đặt mua ma túy với số lượng lớn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Ban Chuyên án nhận được nguồn tin, Phan Trung Hưng chỉ đạo Mai Văn Thanh lên xã Tri Lễ, huyện Quế Phong để mua lượng ma túy lớn đưa về thành phố Vinh.

Vào khoảng 0h30 ngày 8/5, tại khu vực đường Quốc lộ 48 đoạn đi qua xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp, Công an TP Vinh chủ trì, phối hợp với Công an huyện Quỳ Châu, Đội Cảnh sát giao thông số 1 - Phòng Cảnh sát giao thông và Công an xã Nghĩa Xuân (huyện Quỳ Hợp) tổ chức lực lượng chốt chặn, bắt giữ thành công đối tượng Mai Văn Thanh. Thu giữ 6.000 viên ma túy tổng hợp, 1 ô tô và một số tang vật khác.

Tiếp đó, công an đã bắt giữ thành công đối tượng Phan Trung Hưng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy khi đối tượng đang lẩn trốn và cố thủ tại căn hộ thuộc chung cư CT3A (phường Quang Trung, thành phố Vinh). Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Hưng, Cơ quan Công an thu giữ nhiều vật chứng liên quan đến vụ án.

Tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án, vào khoảng 15h ngày 14/5/2024, tại địa bàn xã Châu Thôn, huyện Quế Phong, Công an TP Vinh phối hợp Công an huyện Quế Phong bắt giữ thành công Già Xìa Chơ, thu giữ 0,1 gam hêrôin và 10 viên ma tuý tổng hợp cùng các vật chứng khác liên quan đến vụ án.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng trên về tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.