Triết lý tích lũy 'vừa sức' từ BST Tứ Quý Thịnh Vượng của Bảo Tín Mạnh Hải

(VTC News) -

Tuy nhiên, thay vì chờ đợi "đủ tiền mua cả lượng", xu hướng hiện nay là tích lũy linh hoạt theo dòng tiền. BST Tứ Quý Thịnh Vượng đã hiện thực hóa tư duy này bằng những bản vị nhỏ nhưng chứa đựng vượng khí lớn.

Hành trình tích lũy trên từng chặng đường đời cùng vàng Tứ Quý

Trong tâm thức người Việt, vàng không đơn thuần là kim loại quý để tích trữ, mà còn là biểu tượng của sự bảo chứng niềm tin và thịnh vượng truyền đời. Giữa nhịp sống tất bật, việc mua một chỉ vàng đôi khi là cách để người ta "gói" lại những nỗ lực của hiện tại và gửi gắm ước vọng cho mai sau.

Thấu hiểu giá trị đó, Bảo Tín Mạnh Hải ra mắt BST Tứ Quý Thịnh Vượng - một giải pháp tích sản hiện đại nhưng đậm chất di sản, đồng thời đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ với việc mở rộng mạng lưới cửa hàng tại các vị trí chiến lược của Thủ đô.

Điểm tựa niềm tin trên từng chặng đường đời Hành trình tích lũy của mỗi người thường bắt đầu từ những cột mốc khác nhau. Với thế hệ trẻ, vàng bắt đầu xuất hiện như một bài học về tài chính đầu đời. Thay vì chi tiêu vào những xu hướng nhất thời, nhiều bạn trẻ hiện nay chọn bắt đầu hành trình tự lập với dòng sản phẩm Tiểu Kim Cát (bản vị 0,1 chỉ).

Với giá trị chỉ hơn 1,5 triệu đồng, mỗi bản vị Vàng 24K nhỏ bé không chỉ là tài sản, mà còn là lời nhắc nhở về tính kỷ luật - minh chứng cho thấy một tương lai rực rỡ luôn bắt đầu từ tư duy tích tiểu thành đại.

Bước vào giai đoạn xây dựng tổ ấm, việc mua Kim Gia Bảo (bản vị 1 chỉ) mỗi tháng trở thành một "khoảng lặng" an tâm cho các cặp vợ chồng trẻ giữa guồng quay cơm áo gạo tiền. Khoản tích lũy này chính là điểm tựa tinh thần, đảm bảo rằng dù thử thách nào đến, tổ ấm vẫn luôn có một "tấm khiên" tài chính vững chắc.

Ngay cả với những người cao tuổi, BST Tứ Quý Thịnh Vượng lại mang sứ mệnh của một kỷ vật trao truyền. Họ chọn bộ sưu tập với bốn biểu tượng Tùng - Cúc - Trúc - Mai như một lời chúc phúc bốn mùa dành tặng con cháu. Ở tuổi xế chiều, vàng không chỉ là giá trị kinh tế, mà còn là sự bảo chứng cho tình yêu thương bền bỉ qua nhiều thế hệ.

Tứ Quý Thịnh Vượng: Vàng tích lũy, vượng khí truyền đời

Bộ sưu tập Tứ Quý Thịnh Vượng ra đời từ một triết lý giản dị nhưng sâu sắc: Vàng là giá trị vững bền, là chứng nhân cho những cột mốc của đời người: Khởi đầu mạnh mẽ - Vững vàng trong thử thách - Thu hoạch viên mãn - Bảo toàn giá trị.

Sản phẩm chính là sự kết tinh của vàng 24K chuẩn mực và tinh hoa văn hóa Á Đông, gửi gắm ước nguyện Phú - Quý - Thọ - Khang, đồng hành cùng mỗi gia đình trên hành trình tích lũy bền vững và thịnh vượng dài lâu.

Bảo Tín Mạnh Hải đã tái diễn giải Tứ Quý bằng ngôn ngữ kim hoàn hiện đại, tạo nên bộ vàng 999.9 với hai phiên bản: hình tròn và hình chữ nhật. Mỗi bộ gồm 04 bản vị: 0,1 chỉ - 0,5 chỉ - 1 chỉ - 2 chỉ, vừa chuẩn mực về giá trị, vừa giàu tính nghệ thuật. Trong đó, bản vị Kim Gia Bảo 1 chỉ và Tiểu Kim Cát 0,1 chỉ sẽ chính thức mở bán vào ngày 1/1/2026

Điểm đặc biệt khiến bộ sưu tập này trở thành lựa chọn ưu tiên trên thị trường chính là sự chỉn chu trong tiêu chuẩn hóa. Mỗi sản phẩm đều được ép vỉ tinh xảo, gắn tem kiểm định và áp dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc rõ ràng.

"Sở hữu bộ Tứ Quý Thịnh Vượng không chỉ là một quyết định tài chính khô khan, mà là sự lựa chọn phong thái của người hiểu giá trị bền vững", đại diện Bảo Tín Mạnh Hải khẳng định.

Ngày 1/1/2026 - ngày khởi đầu năm mới 2026 đầy kỳ vọng, bộ sưu tập Tứ Quý Thịnh Vượng với hai phiên bản Kim Gia Bảo 1 chỉ và Tiểu Kim Cát 0,1 chỉ sẽ chính thức mở bán rộng rãi tại các cửa hàng của Bảo Tín Mạnh Hải trên toàn quốc. Đồng thời, để mang những giá trị tích lũy vững bền đến gần hơn với khách hàng, Bảo Tín Mạnh Hải không ngừng mở rộng quy mô với hai cửa hàng mới tại khu vực Cầu Giấy sôi động và khu đô thị Linh Đàm sầm uất.

Đây chính là minh chứng cho cam kết định chuẩn mới về trải nghiệm khách hàng khi mua sắm, khách hàng không chỉ tìm thấy những sản phẩm Vàng 24K chuẩn chất lượng, mà còn được tư vấn lộ trình tích lũy phù hợp với điều kiện tài chính cá nhân.

Việc khai trương các điểm bán mới tại Cầu Giấy và Linh Đàm không chỉ là sự phát triển về con số, mà còn là nỗ lực của Bảo Tín Mạnh Hải trong việc đồng hành cùng khách hàng kiến tạo một tương lai vững bền từ những khởi đầu nhỏ bé nhất.

Danh sách Cửa hàng của Bảo Tín Mạnh Hải: MH1: 39 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội MH2: 15 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội MH3: 16 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội MH4: 08 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội MH5: 12B Trần Nhân Tông, Hai Bà Trưng, Hà Nội MH6: 73 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội MH7: 217 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội MH8: 05 Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội MH9: AEON MAll Long Biên, Hà Nội MH10: 18-20 Trần Hưng Đạo, phường Hải Dương, TP Hải Phòng MH11: 318 - 320 Ngô Gia Tự, Tỉnh Bắc Ninh MH12: 18 Ngô Quyền, Cửa Nam, Hà Nội Gian hàng pop-up: AEON Mall Hà Đông, Hà Nội Danh sách các cửa hàng Khai trương trong tháng 1/2026 MH13: 163 Cầu Giấy, Hà Nội MH14: Tầng 1, Khu Thương Mại, Tòa nhà CT4A, KĐT Bắc Linh Đàm, Định Công, Hà Nội MH15: 608 -608C Nguyễn Đình Chiểu, Phường Bàn Cờ, TP.HCM.