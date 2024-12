Triển lãm Quốc phòng giúp quảng bá năng lực sản xuất vũ khí của Việt Nam

(VTC News) -

Sáng 19/12, lễ khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024 (Vietnam International Defence Expo 2024) thành công tốt đẹp với màn trình diễn ấn tượng của 2.400 cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng Đặc công, Biên phòng, Quân nhạc và Không quân Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024.

Theo Bộ Quốc phòng, Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024 nhằm tăng cường, mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, đối ngoại quốc phòng, tạo dựng lòng tin giữa Việt Nam và các nước trên thế giới; chia sẻ chính sách, đường lối đối ngoại quốc phòng; chủ trương xây dựng quân đội và phát triển nền công nghiệp quốc phòng; tạo điều kiện để các quốc gia, các công ty, doanh nghiệp trong nước, quốc tế giới thiệu, trưng bày sản phẩm, tìm kiếm cơ hội mở rộng hợp tác.

Triển lãm giúp tăng cường hợp tác quốc tế về công nghiệp quốc phòng, đa dạng hóa các kênh hợp tác mua sắm, tiếp nhận, chuyển giao công nghệ để sản xuất trang bị kỹ thuật, trang bị hậu cần đáp ứng yêu cầu của các lực lượng vũ trang; tìm hiểu xu hướng phát triển của vũ khí, trang bị kỹ thuật trên thế giới để đề xuất, lựa chọn mua sắm, sản xuất, cải tiến vũ khí trang bị cho quân đội.

Đây cũng là dịp để quảng bá, tuyên truyền năng lực, tiềm lực công nghệ, vũ khí trang bị do công nghiệp quốc phòng Việt Nam sản xuất đến bạn bè quốc tế và Nhân dân trong nước; tìm kiếm cơ hội xuất khẩu các sản phẩm công nghiệp quốc phòng.

Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024 có diện tích trưng bày trong nhà 15.000 m2 và diện tích ngoài trời hơn 20.000 m2. (Ảnh: Phạm Hải)

Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024 được tổ chức đồng thời với các hoạt động, sự kiện nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân; là hoạt động trọng điểm, tạo điểm nhấn mang ý nghĩa, tầm vóc quốc tế.

Theo ban tổ chức, triển lãm có diện tích trưng bày trong nhà 15.000 m2 và diện tích ngoài trời hơn 20.000 m2. Triển lãm trưng bày 68 chủng loại khí tài trang bị trong biên chế của Quân đội Nhân dân Việt Nam trên diện tích 10.530 m2.

Có 242 đơn vị đăng ký trưng bày tại triển lãm, 36 đoàn khách quốc tế xác nhận tham dự triển lãm.

Các hệ thống vũ khí trưng bày tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024 gồm:

Hệ thống và thiết bị Phòng không - Không quân gồm máy bay phản lực chiến đấu, máy bay trực thăng, máy bay huấn luyện, máy bay không người lái, tên lửa không đối không, tên lửa phòng không, tên lửa phòng không vác vai, tổ hợp pháo, tên lửa phòng không, trang thiết bị phòng không không quân khác.

Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024 sẽ giới thiệu các thành tựu mới nhất của ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam.

Hệ thống và trang thiết bị Hải quân gồm tàu ngầm, tàu chiến, tàu hỗ trợ, thiết bị trinh sát, quan sát ngầm; ngư lôi, thủy lôi; tên lửa đất đối hải.

Trang thiết bị Lục quân có vũ khí; các loại đạn bộ binh, pháo binh, chống tăng,…; thiết bị quan sát, ngắm bắn ngày, đêm; pháo mặt đất; pháo tự hành; hệ thống pháo phản lực phóng loạt; pháo cao xạ; tên lửa đất đối đất; tên lửa chống tăng; xe tăng; xe thiết giáp; xe chở quân; xe vận tải quân sự; xe máy, thiết bị công binh.

Hệ thống trang thiết bị an ninh trưng bày sinh trắc học; kiểm soát và an ninh biên giới; hệ thống và thiết bị phòng thủ dân sự; hải quan và di trú; chống khủng bố và hệ thống an ninh nhà nước nội bộ; hệ thống, thiết bị và dịch vụ cứu hộ và cứu trợ thảm họa, thiên tai; thực thi pháp luật; vũ khí phi sát thương...

Trang thiết bị thông tin liên lạc bao gồm trang thiết bị phòng chống vũ khí hóa học; vũ khí, trang bị cho lực lượng đặc nhiệm; các thiết bị tác chiến điện tử; robot trinh sát và chiến đấu trên không, mặt đất, mặt nước và dưới nước; hệ thống tác chiến không gian mạng; trang thiết bị hậu cần, bảo vệ người lính; hệ thống huấn luyện, mô phỏng; các loại trang thiết bị khác phục vụ quốc phòng; tên lửa hải đối hải.

Gian trưng bày giới thiệu các mẫu UAV tấn công do Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) phát triển.

Triển lãm sẽ đổi mới công nghệ trình chiếu trong trưng bày: Sử dụng công nghệ 3D mapping, mô hình sa bàn Chiến dịch Điện Biên Phủ, Chiến dịch Hồ Chí Minh, công nghệ thực tế ảo (VR) mô phỏng diễn biến của các giai đoạn trong Chiến dịch Điện Biên Phủ với các đợt tấn công của Quân đội ta ở cánh đồng Mường Thanh, máy bay ném bom sân bay Tân Sơn Nhất, mô phỏng xe tăng số hiệu 843 và 390 tiến vào Dinh Độc lập trong Chiến dịch Hồ Chí Minh… Triển lãm trên không gian mạng, màn hình tương tác kết hợp thực tế ảo để trải nghiệm các sản phẩm tiêu biểu đã được số hóa 3D.

Trong khuôn khổ triển lãm sẽ có các hội thảo chủ đề: “Vũ khí, trang bị công nghệ cao; thiết bị không người lái-Ứng dụng trong các hoạt động quân sự hiện tại và tương lai”; Hợp tác CNQP, Việt Nam và các nước (Việt Nam - Anh, Việt Nam - Mỹ, Việt Nam - Liên bang Nga, Việt Nam - Nhật Bản, Việt Nam - Hàn Quốc, Việt Nam - Ấn Độ.