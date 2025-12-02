Triển khai thanh toán QR xuyên biên giới Việt Nam - Trung Quốc

Chiều thanh toán cho người Việt tại Trung Quốc dự kiến triển khai từ năm 2026 theo kế hoạch của các bên.

Từ cam kết hợp tác đến kết nối hạ tầng

Ngày 2/12 tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) phối hợp với UnionPay International (UPI), Ngân hàng Công thương Trung Quốc (ICBC) và Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) tổ chức Lễ công bố kết nối thanh toán bán lẻ song phương qua mã QR giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Đại diện các đơn vị thực hiện nghi thức kích hoạt kết nối thanh toán bán lẻ song phương qua mã QR giữa Việt Nam và Trung Quốc. (Ảnh: VGP/HT)

Sự kiện đánh dấu thời điểm dịch vụ chính thức được đưa ra thị trường sau thời gian triển khai kỹ thuật với sự phối hợp của bốn bên. Dịch vụ hướng tới phục vụ nhu cầu thanh toán của du khách, người dân khi di chuyển, tiêu dùng và giao dịch giữa hai quốc gia.

Theo thông tin tại lễ công bố, vào tháng 10/2024, trong chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng hai nước, UnionPay và NAPAS đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác về triển khai dịch vụ thanh toán xuyên biên giới qua mã QR.

Tiếp đó, UPI, NAPAS cùng hai ngân hàng quyết toán là ICBC và Vietcombank ký thỏa thuận hợp tác bốn bên, thống nhất triển khai kết nối thanh toán bán lẻ song phương qua mã QR giữa Việt Nam và Trung Quốc. Sau thời gian triển khai kỹ thuật, dự án đến nay đã hoàn tất và sẵn sàng cung ứng ra thị trường.

Dịch vụ hướng tới phục vụ nhu cầu thanh toán của du khách, người dân khi di chuyển, tiêu dùng và giao dịch giữa hai quốc gia. (Ảnh: VGP/HT)

Kế hoạch triển khai thanh toán 2 chiều

Ông Phạm Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Thanh toán (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) cho biết: Trong giai đoạn đầu, dịch vụ được triển khai theo chiều Vietnam inbound. Theo đó, du khách Trung Quốc có thể quét mã VIETQRGlobal để thanh toán tại các điểm chấp nhận thanh toán tại Việt Nam, bao gồm trung tâm thương mại, khu mua sắm, điểm du lịch, nhà hàng và cửa hàng bán lẻ.

Một số hệ thống bán lẻ, dịch vụ tham gia mạng lưới chấp nhận thanh toán bao gồm chuỗi siêu thị thuộc Tập đoàn Central Retail Việt Nam, chuỗi cửa hàng Highlands Coffee và các đơn vị thuộc hệ sinh thái Sun World.

Theo kế hoạch, đầu năm 2026, NAPAS và UnionPay International sẽ hoàn tất kết nối chiều ngược lại (Vietnam outbound). Khi đó, người dùng Việt Nam có thể quét mã QR bằng ứng dụng thanh toán của các tổ chức thành viên NAPAS để thanh toán tại các đơn vị thuộc mạng lưới UnionPay tại Trung Quốc.

Việc triển khai hai chiều sẽ hình thành hệ sinh thái thanh toán QR xuyên biên giới đầy đủ giữa hai quốc gia.

Theo đại diện NHNN, việc kết nối thanh toán bán lẻ song phương đã góp phần thúc đẩy giao thương và du lịch giữa Việt Nam và các quốc gia đối tác.

"Dự án kết nối thanh toán QR giữa Việt Nam và Trung Quốc là một trong những dự án được chờ đợi trong năm 2025. Việc chính thức đưa dịch vụ vào vận hành trong những tháng cuối năm được xem là dấu mốc quan trọng của lĩnh vực thanh toán trong năm nay. Dự kiến chiều thanh toán cho khách Việt Nam tại Trung Quốc sẽ được triển khai trong quý I/2026", ông Phạm Anh Tuấn cho hay.

Tăng cường kết nối thanh toán quốc tế

Theo số liệu của NHNN, trong 9 tháng đầu năm 2025, Việt Nam đón hơn 15,4 triệu lượt khách quốc tế, tăng 21,5% so với cùng kỳ năm 2024. Trung Quốc là thị trường gửi khách lớn nhất, với gần 3,9 triệu lượt, tăng 43,9% so với cùng kỳ. Các con số này cho thấy nhu cầu thanh toán xuyên biên giới là thực tế và ngày càng gia tăng.

Ông Larry Wang, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc UnionPay International đánh giá: Việt Nam là đối tác kinh tế, thương mại quan trọng và là điểm đến du lịch trọng yếu của Trung Quốc.

Theo đại diện UPI, dự án kết nối QR xuyên biên giới tận dụng cơ chế thanh toán bằng đồng nội tệ.

"UnionPay sẽ tiếp tục hợp tác với NAPAS để xây dựng hệ sinh thái thanh toán khu vực theo hướng mở, an toàn và hiệu quả", ông Larry Wang khẳng định.

Ông Nguyễn Quang Minh, Tổng giám đốc NAPAS cho biết, dưới sự chỉ đạo của NHNN, NAPAS đã chủ động triển khai các kết nối quốc tế nhằm phát triển giải pháp thanh toán xuyên biên giới giữa Việt Nam và các quốc gia trong khu vực.

"Việc kết nối thanh toán bán lẻ song phương qua mã QR giữa Việt Nam và Trung Quốc là thành quả của sự hợp tác chặt chẽ giữa NAPAS, UPI và các ngân hàng. Dịch vụ này không chỉ mang đến trải nghiệm thanh toán liền mạch, tiện lợi cho người dân hai nước, mà còn góp phần tăng cường kết nối tài chính, thúc đẩy sử dụng đồng bản tệ trong thanh toán xuyên biên giới, và phát triển thương mại, du lịch cũng như hợp tác kinh tế rộng hơn giữa hai quốc gia", ông Nguyễn Quang Minh nói.

Trong dự án, các bên đã phối hợp triển khai hạ tầng thanh toán số theo hướng đồng bộ, an toàn và phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế. Mục tiêu của dự án là cung cấp phương thức thanh toán nhanh chóng, thuận tiện cho người dùng hai nước trong bối cảnh giao lưu thương mại và du lịch tiếp tục phát triển.

Trên cơ sở kế thừa và triển khai mở rộng tiêu chuẩn VIETQR đang được áp dụng cho giao dịch chuyển tiền nhanh NAPAS 247, từ đầu năm 2025, NAPAS đã thực hiện nâng cấp bộ tiêu chuẩn kỹ thuật nhằm chuẩn hóa dịch vụ thanh toán qua mã QR cho giao dịch thanh toán bán lẻ trong nước, đồng thời tạo nền tảng thúc đẩy các giao dịch thanh toán xuyên biên giới. Trong lộ trình triển khai dịch vụ thanh toán xuyên biên giới bằng mã QR, VIETQRGlobal được lựa chọn là tên gọi chính thức để du khách quốc tế khi đến Việt Nam có thể nhận diễn dễ dàng các điểm chấp nhận thanh toán bằng mã QR tại Việt Nam, qua đó thực hiện các giao dịch thanh toán xuyên biên giới một cách nhanh chóng và thuận tiện.