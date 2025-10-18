Triển khai một bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc từ năm học 2026-2027

Thông tin được Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn thông tin tại Hội nghị tổng kết, đánh giá kết quả triển khai chương trình, sách giáo khoa (SGK) giáo dục phổ thông (GDPT) giai đoạn 2020 - 2025, ngày 17/10.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết, ngành Giáo dục đã hoàn thành chu trình trọn vẹn từ lớp 1 đến lớp 12, đạt được cả chiều rộng và chiều sâu, đáp ứng mục tiêu của chương trình mới - một cuộc đổi mới toàn diện ở bậc học phổ thông.

Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn (Ảnh: moet)

Chương trình mới có nhiều yếu tố khác biệt, “phi truyền thống”, đòi hỏi sự thích ứng mạnh mẽ, chuyển từ truyền thụ kiến thức sang phát triển phẩm chất và năng lực người học – một thay đổi mang tính triết lí sâu sắc.

SGK cũng được chuyển hóa từ “gói kiến thức” sang học liệu mở, giúp giáo viên dẫn dắt học sinh phát triển năng lực.

Về chuẩn bị một bộ SGK thống nhất toàn quốc theo yêu cầu của Trung ương, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh việc chuẩn bị một bộ SGK dùng chung cho cả nước, được triển khai từ năm học 2026 - 2027.

Việc biên soạn, thẩm định, ban hành bộ SGK thống nhất sẽ được thực hiện theo quy trình chặt chẽ, khoa học, kế thừa những kết quả đã đạt được của giai đoạn trước, đồng thời khắc phục những bất cập còn tồn tại.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nêu rõ cần rà soát, hoàn thiện, phát triển chương trình sau thời gian vận hành, thực hiện một cách khoa học, bài bản.

Các địa phương cần tiếp tục tham mưu cho chính quyền, quan tâm hơn tới điều kiện triển khai chương trình, gồm cơ sở vật chất, thiết bị, tài chính và đội ngũ.

Ông Sơn cũng lưu ý, trong thời gian qua gặp nhiều khó khăn như thiếu người, cơ sở vật chất, nguồn lực. Vì vậy, thời gian tới, cần giảm dần tình trạng thiếu hụt, đặc biệt là đầu tư cho các môn nghệ thuật, thể chất, tin học, kỹ năng sống…

Khẳng định đội ngũ nhà giáo là yếu tố then chốt, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho rằng, vấn đề không chỉ ở số lượng, mà quan trọng hơn là năng lực, trình độ và khả năng thích ứng của giáo viên với yêu cầu mới, đặc biệt là dạy học tích hợp, phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.

Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng AI trong dạy và học, nhưng phải thận trọng, phù hợp và có kiểm soát.

Hội nghị tổng kết, đánh giá kết quả triển khai chương trình, SGK giáo dục phổ thông giai đoạn 2020 - 2025 được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến (Ảnh: moet)

Chương trình GDPT 2018 được triển khai từ năm học 2020-2021 trên phạm vi toàn quốc, theo hướng mở và linh hoạt, cho phép nhà trường chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục phù hợp thực tiễn.

Bộ này đã thành lập Ban chỉ đạo phát triển chương trình, tổ chức rà soát, đánh giá việc thực hiện, kịp thời điều chỉnh chương trình môn học như Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân cho phù hợp với mô hình chính quyền hai cấp.

Đối với SGK, lần đầu tiên thực hiện thành công chủ trương xã hội hóa, thu hút 7 nhà xuất bản và 12 công ty cổ phần tham gia biên soạn, với 3.844 tác giả trên cả nước. Các địa phương cũng tích cực biên soạn tài liệu giáo dục địa phương, góp phần đưa nội dung đặc thù vùng miền vào nhà trường.

Việc kiểm tra, đánh giá theo chương trình mới được đổi mới theo hướng đa dạng, thực chất, giảm áp lực điểm số, tập trung đánh giá sự tiến bộ và năng lực học sinh.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024–2025 là kỳ thi đầu tiên theo chương trình mới, bảo đảm đánh giá đúng mục tiêu GDPT, là căn cứ để xem xét chất lượng dạy học của nhà trường và công tác quản lí của cơ quan giáo dục.

Trong giai đoạn 2020 - 2025, Việt Nam có 173 lượt thí sinh tham dự Olympic quốc tế và khu vực, giành 159 huy chương, khẳng định vị thế vững chắc của giáo dục mũi nhọn Việt Nam.

Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo quyết định “bảo đảm cung cấp một bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc, phấn đấu tới năm 2030 cung cấp miễn phí sách giáo khoa cho tất cả học sinh”. Nghị quyết số 281/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển GD&ĐT cũng yêu cầu Bộ GD&ĐT rà soát, hoàn thiện Chương trình giáo dục phổ thông, tăng thời lượng các môn khoa học, công nghệ, tin học, nghệ thuật; bảo đảm cung cấp một bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc sử dụng từ năm học 2026 - 2027; thực hiện lộ trình đến năm 2030 cung cấp miễn phí sách giáo khoa cho tất cả học sinh.