Trao yêu thương – Gieo hy vọng: Trường Newton 5 hướng về Thái Nguyên sau lũ

Những ngày đầu tháng 10/2025, dải đất hình chữ S liên tiếp hứng chịu hai cơn bão lớn – bão số 10 (Bualoi) và bão số 11 (Matmo) – để lại hậu quả nặng nề chưa từng có: Lũ chồng lũ, sạt lở đất, ngập úng trên diện rộng tại nhiều địa phương miền núi phía Bắc và miền Trung.

Tính đến ngày 9/10, thiên tai đã khiến 238 người chết và mất tích, hàng trăm nghìn ngôi nhà bị hư hỏng, hơn 500.000 ha cây trồng bị tàn phá, tổng thiệt hại ước tính lên tới 33.549 tỷ đồng.

Các thầy cô và phụ huynh trường New 5 cùng Tiểu học Sông Cầu chụp ảnh kỷ niệm chuyến thiện nguyện ý nghĩa và xúc động.

Giữa những mất mát và khó khăn ấy, tinh thần “tương thân tương ái – lá lành đùm lá rách” của dân tộc Việt Nam lại một lần nữa được thắp sáng. Hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Nội, trường Tiểu học – THCS Newton 5 đã phát động phong trào quyên góp, tổ chức chuyến đi thiện nguyện về vùng lũ tỉnh Thái Nguyên, mang theo không chỉ những phần quà thiết thực mà còn là tấm lòng yêu thương từ Thủ đô gửi tới miền đất còn nhiều gian khó.

Trường New 5 cùng phụ huynh trao quà tặng cho học sinh trường Tiểu học Sông Cầu.

Hành trình về vùng lũ Đồng Hỷ, Thái Nguyên

Sáng 15/10, đoàn công tác gồm cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh học sinh Trường Newton 5 đã có mặt tại xã Đồng Hỷ (tỉnh Thái Nguyên) – một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề sau hoàn lưu bão số 11. Tại đây, đoàn đã đến thăm và trao quà cho trường THCS Sông Cầu và trường Tiểu học Sông Cầu – hai ngôi trường nhỏ nằm giữa “vùng rốn lũ”, nơi thầy trò vẫn đang nỗ lực vượt qua khó khăn để duy trì dạy và học.

Đoàn thiện nguyện đã mang đến nhiều phần quà ý nghĩa gồm: Sách vở, dụng cụ học tập, balo, thực phẩm khô, nước uống, sữa, mì tôm và các nhu yếu phẩm thiết yếu khác. Tất cả đều là kết tinh của tinh thần sẻ chia, chung tay của toàn thể cán bộ, giáo viên, phụ huynh và học sinh Newton 5 trong những ngày qua – những tấm lòng thấm đẫm yêu thương và trách nhiệm với cộng đồng.

Cô Lê Thị Thanh Nhàn và phụ huynh trao quà cho học sinh Tiểu học Sông Cầu, chụp ảnh cùng cô Nguyễn Thị Thu Huyền, cô Triệu Thị Định và giáo viên hai trường.

Lan tỏa tình người – gieo mầm nhân ái

Buổi lễ trao quà diễn ra trong không khí ấm áp và xúc động, với sự tham dự của đại diện chính quyền xã Đồng Hỷ, Phòng Văn hóa – Xã hội, Ban Giám hiệu, giáo viên và học sinh hai trường Sông Cầu cùng đoàn thiện nguyện Newton 5. Sự có mặt đông đủ của các bên không chỉ thể hiện tinh thần đoàn kết, mà còn là minh chứng cho sự đồng hành của cả hệ thống chính trị – xã hội trong hành trình phục hồi sau thiên tai.

Phát biểu tại buổi lễ, cô Lê Thị Thanh Nhàn – Hiệu trưởng Trường Newton 5, xúc động chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng, giáo dục không chỉ là truyền đạt tri thức, mà còn là hành trình nuôi dưỡng những trái tim biết yêu thương và biết hành động vì cộng đồng. Những món quà hôm nay là tấm lòng của đại gia đình Newon 5 gửi tới thầy trò Trường tiểu học và trường THCS Sông Cầu. Hy vọng rằng từ đây, các em học sinh sẽ vững vàng hơn trên con đường đến lớp, tiếp tục nuôi dưỡng những ước mơ của mình”.

Đại diện Hội đồng trường, cô Lê Thị Thanh Nhàn – Hiệu trưởng trường New5 – cùng phụ huynh học sinh đã trao quà tặng cho học sinh trường THCS Sông Cầu, thông qua thầy Ngô Thế Quyền – Hiệu trưởng nhà trường.

Giáo dục là yêu thương và trách nhiệm

Những phần quà mang ý nghĩa tinh thần sâu sắc đã tiếp thêm động lực để thầy trò vùng lũ thêm vững vàng. Đó cũng là minh chứng sống động cho triết lý giáo dục nhân văn của Newton, nơi mỗi học sinh không chỉ học để biết, mà còn học để sống có trách nhiệm với cộng đồng.

Hình ảnh những ánh mắt rạng ngời của học sinh khi nhận được sách vở mới, những cái bắt tay siết chặt giữa thầy cô hai trường, hay lời cảm ơn vang lên giữa sân trường còn lấm bùn sau lũ… tất cả đã tạo nên một bức tranh đẹp về tình người, về sức mạnh của sự gắn kết.

Kết thúc một chuyến đi – mở ra một niềm tin

Chuyến đi thiện nguyện của trường Newton 5 không chỉ góp phần xoa dịu phần nào khó khăn tức thời cho học sinh và giáo viên vùng lũ, mà còn gieo mầm nhân ái trong trái tim mỗi thành viên tham gia. Quan trọng hơn, hoạt động này đã lan tỏa giá trị “học để làm người”, khẳng định rằng tri thức và tình thương luôn song hành trong hành trình giáo dục toàn diện.

Trở về sau chuyến đi, đoàn Trường Newton 5 mang theo niềm tin và tự hào: Mỗi hành động xuất phát từ trái tim đều có thể tạo nên những thay đổi lớn lao. Đó cũng chính là thông điệp mà trường Newton 5 – một trong những ngôi trường tiêu biểu của Thủ đô – luôn nỗ lực lan tỏa trong từng bài học, từng hoạt động, để “trao yêu thương, gieo hy vọng” đến mọi miền đất nước.

Một số hình ảnh tại chương trình: