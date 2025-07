Nữ thủ quỹ rút ruột gần 62 tỷ đồng của công ty để phẫu thuật thẩm mỹ

(VTC News) -

Wang Jing (41 tuổi) làm thủ quỹ cho công ty dịch vụ hoa và làm vườn ở Thượng Hải (Trung Quốc) do cô Xu thành lập năm 2018. Để thuận lợi trong việc thanh toán, họ thiết lập hệ thống ngân hàng trực tuyến an toàn do Wang kiểm soát.

Xu thuê một công ty kế toán chuyên nghiệp, lại có thể theo dõi tình hình tài chính của công ty qua điện thoại nên cảm thấy yên tâm và tin tưởng vào Wang, không hề biết rằng thủ quỹ lại coi tài khoản của công ty như kho tiền cá nhân của mình, sử dụng nó để phục vụ lối sống xa hoa.

Lương tháng của Wang là 8.000 nhân dân tệ (29 triệu đồng), nhưng trong vòng 6 năm cô ta đã biển thủ của công ty tổng cộng 17 triệu nhân dân tệ (gần 62 tỷ đồng); khoản biển thủ lớn nhất là 30 - 40 nghìn tệ (109 - 145 triệu đồng). Wang thú nhận rằng động cơ duy nhất của cô khi làm việc là chuyển tiền của công ty vào tài khoản riêng để chi tiêu xa xỉ và thực hiện hàng loạt ca phẫu thuật thẩm mỹ.

Wang biển thủ gần 62 tỷ của công ty để phẫu thuật thẩm mỹ và sống xa hoa. (Ảnh: Weibo)

Wang chỉnh sửa nhan sắc 4 lần mỗi năm trong 6 năm qua, mỗi lần tiêu tốn khoảng 300 nghìn nhân dân tệ (hơn 1 tỷ đồng) mỗi lần.

Cô xây dựng hình ảnh phú bà trên mạng xã hội nên chi khoảng 2 triệu nhân dân tệ (7,2 tỷ đồng) mỗi năm cho hàng xa xỉ, như mua vòng tay kim cương trị hơn 100 nghìn nhân dân tệ (364 triệu đồng), túi xách da cá sấu phiên bản giới hạn.

Wang cũng thường xuyên đánh bạc tại các sòng bạc ở Ma Cao và đã chi 3 triệu nhân dân tệ (10,9 tỷ đồng) cho thú chơi này.

"Tôi bị lòng kiêu hãnh che mờ mắt. Tôi chưa bao giờ tiêu tiền cho bất kỳ người đàn ông nào. Tôi chỉ muốn mình trông đẹp hơn. Tôi thích được khen ngợi trông trẻ trung", Wang nói.

Wang bị lòng phù phiếm làm mờ mắt và thích được khen ngợi. (Ảnh: Weibo)

Wang đã chi rất nhiều tiền để xây dựng hình ảnh giàu có, bao gồm việc mua túi xách da cá sấu. (Ảnh: Weibo)

Bí mật của Wang vỡ lở vào tháng 7/2024 khi cơ quan thuế bất ngờ kiểm tra công ty và phát hiện ra sự khác biệt giữa hoạt động thực tế và tờ khai thuế. Thời điểm đó, tài khoản của công ty đã hết tiền, buộc Xu dùng tiền tiết kiệm cá nhân để chi trả các khoản an sinh xã hội cho nhân viên.

Viện Kiểm sát Nhân dân quận Trường Ninh ở Thượng Hải mới đây truy tố Wang về tội tham ô và lừa đảo. Vụ án vẫn đang được điều tra.

Sự việc gây sốc này được Shanghai Media Group đưa tin, làm chấn động mạng xã hội Trung Quốc. Cộng đồng mạng ngạc nhiên khi Wang dễ dàng biển thủ số tiền quá lớn: "Sếp không bao giờ kiểm tra sổ sách à? Sao phải mất 6 năm mới phát hiện ra? Không có kiểm toán hàng tháng, hàng quý hay hàng năm sao?"; “Ừ thì, cô thủ quỹ kia chắc chắn đã tận hưởng cuộc sống trong 6 năm. Nhưng giờ đây, có lẽ cô ấy sẽ phải ngồi tù suốt quãng đời còn lại. Giống như đánh đổi tương lai để lấy vài năm xa hoa vậy"...