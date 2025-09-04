Trao học bổng ‘Lão Nhà Quê và Các bạn’ tới học sinh nghèo Điện Biên

(VTC News) -

Sáng 29/8, tại Phòng Sen Vàng, Trung tâm Sự kiện Him Lam Grand Center (tỉnh Điện Biên), chương trình thiện nguyện “Lão Nhà Quê và Các bạn” phối hợp cùng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên tổ chức buổi gặp mặt, trao học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên trong năm học 2024-2025.

Chương trình có sự tham dự của đại diện lãnh đạo sở và các cơ quan chuyên môn; đại diện giáo viên cùng các em học sinh được nhận học bổng. Đại diện nhóm thiện nguyện “Lão Nhà Quê và Các bạn” đã trực tiếp trao quà, học bổng tới các em.

Hoạt động này nối tiếp chuỗi chương trình nằm trong Dự án “Cùng em đến trường, xây dựng tương lai”, được triển khai từ năm học 2024-2025. Trước đó, ngày 25/9/2024, tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên, 104 học sinh – sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã được xét chọn và nhận học bổng trong khuôn khổ dự án. Với thông điệp “Một tấm vé đến trường – ngàn ước mơ được chắp cánh”, hoạt động không chỉ mang đến sự hỗ trợ vật chất mà còn truyền đi niềm tin: “Các em không đơn độc, phía sau luôn có những tấm lòng đồng hành”.

Dự án đã mang lại những kết quả thiết thực: Trong tổng số 90 học sinh THPT được hỗ trợ, có 14 em đạt học lực tốt, 36 em đạt khá, chiếm 55,56%. Ngoài ra, 12 em trên tổng số 33 em đã trúng tuyển vào các trường đại học. Về kinh phí, chương trình đang duy trì mức hỗ trợ hàng tháng 1 triệu đồng/em cho 90 học sinh THPT và 2 triệu đồng/em cho 12 sinh viên, góp phần giảm bớt gánh nặng kinh tế, giúp các em yên tâm tiếp tục học tập.

Trong dịp này, ông Nguyễn Trọng Hùng – Chủ tịch Công ty TNHH Y Dược Vi Diệu Nam - sáng lập thương hiệu Lão Nhà Quê – người sưu tầm và làm sống lại nhiều bài thuốc Nam – đã gửi đến học sinh Điện Biên một bức thư đầy tình cảm. Trong thư, ông nhắc lại truyền thống hào hùng của mảnh đất Điện Biên – nơi ghi dấu chiến thắng năm 1954 – và khẳng định thế hệ trẻ hôm nay chính là những người sẽ viết tiếp trang sử mới của quê hương bằng tri thức và khát vọng cống hiến.

Ông nhấn mạnh: “Con đường học tập chính là nền tảng để thế hệ trẻ Điện Biên hướng tới tương lai. Mỗi bài học, mỗi cuốn sách, mỗi buổi đến trường là một bước đi vững chắc trên hành trình xây dựng quê hương mình."

Bức thư cũng nhắn nhủ: “Hãy đi học đầy đủ. Hãy gìn giữ môi trường trong lành nơi bản làng của mình. Hãy nuôi dưỡng khát vọng lớn lao và lòng tự hào dân tộc. Và hãy luôn nhớ: Các bạn là con cháu Điện Biên – mảnh đất anh hùng, mảnh đất sẽ còn tỏa sáng mãi trong tương lai.”

Đại diện Sở GD&ĐT Điện Biên đánh giá cao ý nghĩa của chương trình, các học bổng và phần quà từ “Lão Nhà Quê và Các bạn” không chỉ hỗ trợ vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần lớn lao, tiếp thêm niềm tin để học sinh nghèo vững bước trên con đường học tập.

Với phương châm “Trao đi tri thức – gieo mầm tương lai”, ông Nguyễn Trọng Hùng và các cộng sự mong muốn những suất học bổng sẽ trở thành động lực để các em nuôi dưỡng ước mơ, vượt qua khó khăn, góp phần xây dựng một thế hệ trẻ vững vàng, tri thức, nhân ái – tiếp bước cha anh viết tiếp trang sử hào hùng của Điện Biên.

Hoạt động thiện nguyện này cũng khẳng định niềm tin rằng, ở nơi biên cương còn nhiều thiếu thốn, mỗi tấm vé đến trường chính là cách gieo hạt giống của tri thức và hy vọng, để ngày mai các em có thể trưởng thành, đóng góp cho quê hương, đất nước – cũng như hành trình Lão Nhà Quê bền bỉ gìn giữ và khơi dậy giá trị y học cổ truyền, góp phần lan tỏa những tri thức quý vào đời sống cộng đồng.