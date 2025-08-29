Trao gửi niềm tin - Học bổng 'Nghị lực Thép' tiếp sức thế hệ trẻ hiếu học

(VTC News) -

Sáng 29/8, Công ty TNHH Thép Đặc Biệt Shengli Việt Nam phối hợp cùng UBND xã Phụ Dực, tỉnh Hưng Yên tổ chức chương trình trao học bổng “Nghị lực Thép” cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Tham dự chương trình có sự tham dự ông Nguyễn Tiến Quyền - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phụ Dực; ông Lâm Kiến Ân - Trợ lý Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thép Đặc Biệt Shengli Việt Nam cùng nhiều lãnh đạo địa phương, Ban giám hiệu các trường học trên địa bàn. Ngoài ra còn có đông đảo thầy cô giáo, phụ huynh, học sinh.

Ông Phạm Đức Thuận - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã Phụ Dực - phát biểu khai mạc chương trình.

Phát biểu khai mạc chương trình, ông Phạm Đức Thuận - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã Phụ Dực bày tỏ sự trân trọng trước nghĩa cử nhân văn của doanh nghiệp. Ông cho rằng đối với các em học sinh, hôm nay các em không chỉ nhận được những phần quà vật chất, mà còn đón nhận niềm tin, tình thương và sự kỳ vọng. Ông gửi lời cảm ơn tới doanh nghiệp đã mang đến một mùa thu đầy ý nghĩa cho quê hương Phụ Dực.

Ông Lâm Kiến Ân - Đại diện Công ty TNHH Thép Đặc Biệt Shengli Việt Nam - chia sẻ hành trình ý nghĩa của chương trình.

Ông Lâm Kiến Ân - đại diện Công ty TNHH Thép Đặc Biệt Shengli Việt Nam - chia sẻ rằng quỹ học bổng được hình thành với mong muốn trở thành điểm tựa bền vững, tiếp thêm nghị lực để các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn mạnh mẽ vượt qua thử thách.

Ngoài ra đây cũng là hoạt động mở đầu trong chuỗi chương trình “Trách nhiệm xã hội” của doanh nghiệp, đồng thời thể hiện sự quan tâm sâu sắc dành cho cộng đồng địa phương. Doanh nghiệp cam kết sẽ tiếp tục đồng hành lâu dài cùng chính quyền địa phương, nhà trường và phụ huynh để góp phần thúc đẩy sự nghiệp giáo dục.

Tại chương trình, cô Vũ Thị Mùa - Hiệu trưởng Trường Tiểu học An Bài - bày tỏ niềm xúc động, cho rằng học bổng “Nghị lực Thép” chính là sự đồng hành đầy trách nhiệm của doanh nghiệp cùng nhà trường, gia đình và xã hội trong sự nghiệp “trồng người” cao cả.

90 suất học bổng cùng nhiều phần quà được trao cho các em học sinh vượt khó học giỏi của 10 điểm trường trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Ban Tổ chức đã trao 90 suất học bổng với tổng trị giá 300 triệu đồng tới học sinh của 10 trường trên địa bàn. Trong đó có 30 suất trị giá 5.000.000 đồng, 30 suất 3.000.000 đồng và 30 suất 2.000.000 đồng cùng nhiều phần quà đi kèm. Khoảnh khắc các em bước lên sân khấu nhận học bổng trong ánh mắt hân hoan và sự xúc động của phụ huynh là minh chứng rõ nét cho hành trình đầy cố gắng và niềm tin vào tương lai tươi sáng.

Em Nguyễn Thị Mai Thanh - đại diện cho các học sinh nhận học bổng - chia sẻ rằng các em vô cùng biết ơn thầy cô và doanh nghiệp vì sự quan tâm và hỗ trợ quý báu. Em cho rằng học bổng “Nghị lực Thép” chính là nguồn động viên to lớn, tiếp thêm niềm tin và sức mạnh để các em tiếp tục vững bước, vượt qua khó khăn, và theo đuổi ước mơ học tập.

Chương trình trao học bổng “Nghị lực Thép” 2025 đã trở thành biểu tượng của niềm tin và khát vọng, khẳng định sức mạnh của những nỗ lực không ngừng nghỉ.

Đây là minh chứng rõ nét cho triết lý phát triển bền vững của Thép Mỹ VMS - doanh nghiệp không ngừng gắn kết tăng trưởng kinh tế với trách nhiệm xã hội. Học bổng “Nghị lực Thép” vì thế không đơn thuần là sự tiếp sức hôm nay, mà còn là ngọn lửa từ trái tim, thắp sáng con đường tri thức và chắp cánh cho ước mơ của thế hệ ngày mai.

Thép Mỹ VMS hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và cung ứng thép xây dựng chất lượng cao. Bên cạnh mục tiêu phát triển kinh doanh bền vững, Thép Mỹ VMS luôn chú trọng thực hiện trách nhiệm xã hội thông qua nhiều hoạt động cộng đồng, trong đó có Quỹ học bổng “Nghị lực Thép” được duy trì thường niên nhằm tiếp sức cho học sinh nghèo hiếu học, góp phần vun đắp thế hệ trẻ giàu tri thức và nghị lực.