Tranh cãi việc đạo diễn Nguyễn Quang Dũng tuyển trợ lý nhưng không có lương

(VTC News) -

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đang nhận phải nhiều tranh luận với bài đăng tuyển trợ lý chuyên môn nhưng không có lương. Thông tin này nhanh chóng vấp phải nhiều phản ứng gay gắt.

Trên mạng xã hội, không ít ý kiến cho rằng việc yêu cầu chuyên môn nhưng không trả lương là thiếu công bằng với người lao động trẻ.

Nhiều bình luận chỉ trích tư duy làm không lương để học hỏi đã lỗi thời, cho rằng người lao động không thể hít không khí để sống, nhất là trong bối cảnh chi phí sinh hoạt ngày càng cao.

Tài khoản B.T gay gắt: "Trình độ đạo diễn quốc tế tầm cỡ thì tuyển không lương chắc có người làm. Nghĩ sao thời buổi này đi tuyển trợ lý không lương vậy trời".

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng gây tranh cãi.

Tuy nhiên, một bộ phận khán giả bênh vực khi cho rằng đạo diễn đã ghi chú rõ ràng về quyền lợi để hướng đến những bạn trẻ có mục tiêu tương tự. Thông tin tuyển dụng không ép buộc, được công bố minh bạch và không che giấu yếu tố “không lương”.

"Cơ hội này quá tốt cho cả các bạn sinh viên mới ra trường ngành phim, nghệ thuật nói chung. Các bạn đừng chỉ nhìn mỗi chữ 'không lương', cơ hội được làm việc với đạo diễn, ê kíp chuyên nghiệp có tiền chưa chắc mua được đâu", một người viết.

Trước những phản ứng trái chiều, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cũng khẳng định anh không ai ép phải làm, ai cảm thấy hợp thì có thể đăng ký. Theo anh, chừng nào ghi lương cao mà không trả lương mới là vấn đề.

"Mỗi người một góc nhìn thôi, phi lý với người này nhưng lại hợp lý với người khác. Cuộc sống mà không ai giống ai", nam đạo diễn viết.

Trước đó hôm 26/12, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng có bài đăng tuyển trợ lý chuyên môn để hỗ trợ công việc. Công việc bao gồm: tìm kiếm và tổng hợp tư liệu, ghi chú, hệ thống nội dung cho các buổi làm việc cùng đội ngũ sáng tạo và các nhà sản xuất.

Yêu cầu đối với các ứng viên dưới 30 tuổi, theo học các chuyên ngành liên quan như phim ảnh, đạo diễn, biên kịch, sản xuất, sáng tạo, mỹ thuật. Nhóm bạn trẻ có khả năng về AI được ưu tiên.

Trong bài đăng, đạo diễn cho biết công việc nói trên không có lương nhưng bù lại là cơ hội tích lũy kinh nghiệm, tiếp cận các dự án lớn, làm việc cùng các nhà sáng tạo, nhà sản xuất và nhà đầu tư trong ngành. Bài đăng tuyển trợ lý chuyên môn nhưng không có lương của đạo diễn nhanh chóng gây chú ý.

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng sinh năm 1978, được khán giả quen gọi bằng biệt danh Dũng “khùng”. Anh tốt nghiệp khoa Đạo diễn tại trường Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM và ghi dấu ấn với loạt phim ăn khách như Nụ hôn thần chết, Mỹ nhân kế, Em là bà nội của anh, Tiệc trăng máu, Đất rừng phương Nam…

Ngoài làm phim, anh còn làm nhà sản xuất, giám khảo truyền hình và viết nhạc phim. Anh công khai mối quan hệ với ca sĩ Bùi Lan Hương. Tháng 4/2025, đạo diễn trải qua biến cố sức khỏe nghiêm trọng khi bị nhồi máu cơ tim, phải điều trị thời gian dài trước khi trở lại.