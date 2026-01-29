Trang trọng Lễ Thượng lương công trình Đền thờ Đức vua Ngô Quyền

Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình xây dựng công trình văn hóa – tâm linh mang ý nghĩa đặc biệt đối với lịch sử dân tộc và đời sống tinh thần của Nhân dân.

Tham dự sự kiện có các ông Nguyễn Văn Phong - Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội; Hà Minh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy; Nguyễn Sỹ Trường - Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo thành phố Hà Nội; Lê Trung Kiên - Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy.

Ông Nguyễn Văn Phong - Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội và các đại biểu tham dự sự kiện.

Ngoài ra, đại diện xã Đông Anh có ông Nguyễn Anh Dũng - Thành uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND Xã; Nguyễn Văn Cường - Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ; Nguyễn Văn Thiềng - Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã.

Đức vua Ngô Quyền, vị anh hùng dân tộc kiệt xuất làm nên chiến thắng Bạch Đằng năm 938, mở ra kỷ nguyên tự chủ của dân tộc Việt Nam. Việc xây dựng Đền thờ Ngô Quyền tại Cổ Loa không chỉ thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, mà còn góp phần tôn vinh truyền thống lịch sử, khơi dậy niềm tự hào và ý thức gìn giữ di sản dân tộc.

Dự án xây dựng đền thờ Đức vua Ngô Quyền được khởi công xây dựng tổng diện tích hơn 6.000m2 với tổng mức đầu tư hơn 298 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố, huyện và các nguồn xã hội hóa. Công trình dự kiến hoàn thành vào tháng 6/2026.

Các đại biểu thành kính dâng hương.

Dự án nhằm tôn vinh và tri ân Đức vua Ngô Quyền - Vị Tổ trung hưng đất nước; bảo tồn, tôn tạo, hướng tới xây dựng Khu di tích thành Cổ Loa trở thành Công viên lịch sử - sinh thái - nhân văn của Thủ đô Hà Nội; từng bước hoàn thiện Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích Thành Cổ Loa.

Lễ Thượng lương Đền thờ Đức vua Ngô Quyền không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật xây dựng mà còn khẳng định giá trị văn hóa – lịch sử của công trình trong không gian di sản Cổ Loa.

Dự án cũng nhằm gắn kết phát triển du lịch di sản với không gian văn hóa - tâm linh, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương; phục vụ nhu cầu tâm linh, tri ân nguồn cội của nhân dân, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, khơi dậy ý chí tự cường trong các tầng lớp nhân dân.

Đại diện Hội đồng họ Ngô Việt Nam tại buổi lễ.

Sau hơn 7 tháng thi công, công trình hoàn thành các hạng mục chính, bảo đảm điều kiện tổ chức nghi lễ Thượng lương theo truyền thống. Các hạng mục phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật sẽ tiếp tục được hoàn thiện, bảo đảm chất lượng, mỹ thuật và giá trị lâu dài của công trình.

Lễ Thượng lương không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật xây dựng mà còn khẳng định giá trị văn hóa – lịch sử của công trình trong không gian di sản Cổ Loa. Khi hoàn thành, Đền thờ Đức vua Ngô Quyền sẽ trở thành điểm nhấn văn hóa – tâm linh quan trọng, góp phần đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của Nhân dân và thúc đẩy phát triển du lịch, kinh tế – xã hội địa phương.