Trần giá vé máy bay nội địa cao nhất 4 triệu đồng/chiều từ 1/1/2025

VTC News

Trong đó có nội dung đáng chú ý là trần giá vé máy bay nội địa một chiều dao động trong khoảng 1,6 - 4 triệu đồng/vé.

Cụ thể, nhóm dưới 500km (nhóm đường bay phát triển kinh tế - xã hội và nhóm đường bay khác) có mức giá tối đa từ 1,6 - 1,7 triệu đồng/vé/chiều.

Nhóm đường bay từ 500km đến dưới 850km có mức giá trần là 2,250 triệu đồng/vé/chiều.

Nhóm đường bay từ 850km đến dưới 1.000km tối đa 2,890 triệu đồng/vé/chiều.

Nhóm đường bay từ 1.000km đến dưới 1.280 km tối đa 3,4 triệu đồng/vé/chiều.

Nhóm đường bay từ 1.280km trở lên có giá tối đa 4 triệu đồng/vé/chiều.

Giá trần vé máy bay chặng nội địa xa nhất không quá 4 triệu đồng/vé. (Ảnh minh họa).

Đối với trẻ em từ 2 đến dưới 12 tuổi, một số loại dịch vụ chỉ thu bằng 50% mức giá quy định.

Bộ GTVT cũng lưu ý, giá vé máy bay vừa nêu chưa bao gồm các khoản thu như: Thuế giá trị gia tăng; các khoản thu hộ doanh nghiệp cung ứng dịch vụ nhà ga hành khách và dịch vụ đảm bảo an ninh (giá dịch vụ phục vụ hành khách tại cảng hàng không, sân bay; giá đảm bảo an ninh hành khách, hành lý); các khoản giá dịch vụ tăng thêm.

Giá trần này không thay đổi so với Thông tư 34 của Bộ GTVT bổ sung một số điều của Thông tư 17 điều chỉnh tăng giá trần vé máy bay có hiệu lực từ 1/3 năm nay.

Thông tư mới cũng quy định giá dịch vụ bảo đảm an ninh hành khách, hành lý. Nội dung dịch vụ bao gồm: soi chiếu an ninh hành khách, hành lý; ann inh bảo vệ tàu bay; an ninh cho hành khách chậm, nhỡ chuyến; quản lý, giám sát hành khách bị từ chối nhập cảnh lưu lại trong vòng 24 giờ; nhận dạng hành khách, hành lý trước khi lên tàu bay; canh gác, bảo đảm trật tự địa bàn cảng hàng không.

Ngoài ra, giá dịch vụ cơ bản thiết yếu tại cảng hàng không, sân bay (chưa bao gồm chi phí phục vụ) sẽ do doanh nghiệp kinh doanh tự quyết định nhưng không vượt quá 15% so với giá tối đa quy định.