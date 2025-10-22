Trải nghiệm thể thao tiện lợi tại Saigon Pro-Am Basketball Cup 2025

(VTC News) -

Dù Sài Gòn mưa lớn suốt buổi chiều, thậm chí nhiều tuyến đường ngập nước, nhưng nhà thi đấu vẫn chật kín khán giả đội mưa đến sân cổ vũ cho trận chung kết tại Saigon Pro-Am Basketball Cup 2025 – brought by VNPAY.

Tinh thần thể thao cuồng nhiệt đã khiến bầu không khí trong nhà thi đấu nóng hơn bao giờ hết, bất chấp thời tiết bất lợi bên ngoài.

Trận chung kết Saigon Pro-Am Basketball Cup 2025 diễn ra đầy kịch tính khi IN’N’OUT với “cỗ máy ghi điểm” Kentrell Barkley cùng bộ ba Khoa Trần – Tim Waale – Đặng Thái Hưng liên tục tạo áp lực và dẫn trước trong phần lớn thời gian.

Dù vậy, Tsunami Dreamers kiên cường bám đuổi, liên tiếp gỡ hòa và giữ thế trận giằng co đến tận những giây cuối, buộc hai đội phải bước vào hiệp phụ đầu tiên trong lịch sử hệ thống VBC. Tại đây, khi IN’N’OUT mất hai trụ cột vì lỗi cá nhân, Tsunami Dreamers tận dụng thời cơ để lật ngược tình thế, ghi điểm liên tiếp và khép lại trận đấu với chiến thắng 99-94, qua đó bảo vệ thành công ngôi vương SBC 2025.

Hai ngôi sao, Kentrell Barkley (áo đỏ) của IN’N’OUT và Davon Dillard (áo xanh) của Tsunami Dreamers, liên tục đối đầu trong những pha bóng kịch tính.

Không chỉ mang đến những trận cầu đỉnh cao, SBC 2025 còn ghi dấu với trải nghiệm hiện đại dành cho khán giả. Với VNPAY App, người hâm mộ có thể mua vé nhanh chóng, không cần tiền mặt, chỉ với vài thao tác trên điện thoại. Các dịch vụ trong hệ sinh thái VNPAY như VNPAY Taxi, VnShop cũng góp phần giúp khán giả di chuyển thuận tiện, mua sắm dễ dàng và tận hưởng trọn vẹn bầu không khí bóng rổ đỉnh cao.

Khán giả đặt vé xem phim trên VNPAY App ngay sau trận đấu, tận hưởng cuối tuần tiện lợi không tiền mặt.

Cùng ngày, trận đấu tranh Hạng ba cũng sẽ diễn ra giữa Next Level Hyperhall và The Baller Club với kết quả 101-91. The Baller Club sau nhiều nỗ lực đã xuất sắc giành Hạng ba. Sự náo nhiệt được đẩy lên cao nhất khi Rapper Seachains, Quán quân Rap Việt mùa 2, xuất hiện cùng 3 bài hát từ album mới. Anh cho biết, sau 2 năm vắng bóng, SBC 2025 là sân khấu đầu tiên anh trở lại biểu diễn.

Seachains “nhả vía quán quân” với phần trình diễn bùng nổ năng lượng giữa trận chung kết.

Với thông điệp “Cùng VNPAY – trải nghiệm thể thao tiện lợi và an toàn”, thương hiệu tiên phong trong lĩnh vực thanh toán số tiếp tục khẳng định vai trò của mình trong việc mang công nghệ đến gần hơn với người dùng, đồng hành cùng sự phát triển của thể thao chuyên nghiệp Việt Nam.