Trà Việt - biểu tượng của khát vọng hòa bình, hợp tác và thịnh vượng

(VTC News) -

Nhân dịp Lễ kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh, Bộ Ngoại giao đã tổ chức buổi thưởng trà “Ngoại giao” thân mật và ấm cúng để chào đón các đại sứ và thành viên đoàn ngoại giao của các nước thành viên EU.

Buổi trà chiều được tổ chức tại một địa điểm đặc biệt DoiDep Tea Atelier Hanoi - số 7 Nguyễn Thái Học, Cửa Nam, Hà Nội, một tòa nhà hơn 120 năm tuổi có kiến trúc cổ kính và độc đáo giữa lòng Thủ đô.

Đại diện thương hiệu DoiDep chia sẻ về văn hoá trà Việt tại buổi thưởng trà “Ngoại giao” giữa Bộ Ngoại giao và các Đại sứ, thành viên đoàn ngoại giao của các nước thành viên EU.

Giữa không gian đậm chất lịch sử, văn hóa, nghệ thuật, vừa trang trọng nhưng không kém phần ấm cúng, những vị khách quý đã có dịp gác lại những nghi thức ngoại giao thường thấy để cùng nhau thưởng thức những tách trà và chia sẻ những câu chuyện cởi mở, chân tình.

Các vị đại sứ đã trao đổi những câu chuyện thú vị về sự kết nối giữa các nền văn hóa, đồng thời đưa ra những gợi ý bất ngờ và đầy sáng tạo, chẳng hạn như sự kết hợp độc đáo khi dùng mì Ý với trà Việt hay trà Việt với Sô cô la…

Trà nương biểu diễn nghệ thuật pha trà.

Những tách trà đậm đà hương vị truyền thống Việt Nam không chỉ là thức uống mà còn là cầu nối gắn kết, giúp các vị khách quốc tế hiểu thêm về bản sắc văn hóa Việt Nam. Đối với người Việt, thưởng trà chính là cách thức để “nhấm nháp” khoảnh khắc của sự hoà bình, an yên, hạnh phúc.

Quý vị khách quý thích thú và ngạc nhiên bởi hương vị của các dòng trà thương hiệu DoiDep.

Người Việt còn dùng trà để kết nối với nhau, cùng sẻ chia giá trị và đề cao tính phụng sự. Sự đa dạng của trong cách thưởng trà của người Việt phản ánh nền văn hoá phong phú, đa dạng và đậm đà bản sắc dân tộc.

Trà đã trở thành một ngôn ngữ chung, nơi những câu chuyện về đất nước, con người và lịch sử được kể lại một cách tinh tế, qua đó thể hiện khát vọng hòa bình, hợp tác và thịnh vượng giữa các quốc gia. Buổi thưởng trà không chỉ là dịp để thưởng thức tinh hoa ẩm thực, mà còn là cơ hội để thắt chặt tình hữu nghị, cùng nhau xây dựng một thế giới hòa bình và phát triển.

Không khi buổi thưởng trà diễn ra gần gũi và chân tình.