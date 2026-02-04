Trả nhiều trang sức bằng vàng thất lạc ở sân bay Huế cho nữ hành khách

(VTC News) -

Công an TP Huế cho biết, Đội An ninh hàng không (Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an thành phố) vừa kịp thời tiếp nhận thông tin, xác minh và trao trả đầy đủ tài sản bị thất lạc cho nữ hành khách tại Cảng hàng không quốc tế Phú Bài.

Tài sản được trao trả gồm 1 lắc tay, 1 đôi bông tai và 5 nhẫn bằng vàng, tổng trị giá khoảng 100 triệu đồng, của hành khách H.T.L (SN 1999, trú TP Huế), trong quá trình di chuyển trên chuyến bay VJ310 (TP.HCM – Huế).

Đại diện Đội An ninh hàng không (Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an TP Huế) trao trả số trang sức bằng vàng thất lạc cho chị H.T.L

Trước đó, khoảng 19h30 ngày 3/2, sau khi tiếp nhận thông tin hành khách bị thất lạc tài sản, cán bộ, chiến sĩ Đội An ninh hàng không nhanh chóng kiểm tra, xác minh, làm rõ chủ sở hữu và thực hiện các thủ tục bàn giao theo đúng quy định. Nhờ sự xử lý kịp thời, đúng quy trình, hành khách sớm nhận lại toàn bộ tài sản.

Khi nhận lại tài sản, chị H.T.L bày tỏ sự xúc động, gửi lời cảm ơn chân thành đến cán bộ, chiến sĩ Đội An ninh hàng không Công an TP Huế vì tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và tác phong làm việc chuyên nghiệp.

Công an TP Huế cho biết thêm, ngày 31/1, trong quá trình tham quan, du lịch tại các xã A Lưới, ông Brough – Heinzmen, (quốc tịch Anh) không may đánh rơi ví tiền cùng nhiều giấy tờ cá nhân quan trọng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã A Lưới 2 khẩn trương xác minh, phối hợp với Công an các xã A Lưới 1, A Lưới 3 và A Lưới 4 tổ chức tìm kiếm.

Công an xã A Lưới 2 tổ chức trao trả tài sản đánh rơi cho nam du khách người Anh

Khoảng một giờ sau, anh Trần Chương (SN 1984, trú tại thôn Quảng Thọ, xã A Lưới 3, TP Huế) đến Công an xã A Lưới 2 bàn giao toàn bộ tài sản nhặt được. Công an xã A Lưới 2 hoàn tất thủ tục và trao trả tài sản cho du khách theo đúng quy định.

Tiếp đó, lúc 16h ngày 2/2, Công an phường Hương An (TP Huế) tiếp nhận đơn trình báo của ông Nguyễn Đình Chánh (SN 1970, trú tại phường Phú Xuân, TP Huế) về việc nhặt được một chiếc điện thoại di động iPhone tại khu vực trục đường Nguyễn Văn Linh (TP Huế).

Ngay sau khi tiếp nhận, Công an phường Hương An thực hiện xác minh và liên hệ được với anh Nguyễn Thanh Thiện (SN 1995, trú tại phường Thuận An, TP Huế) là chủ sở hữu chiếc điện thoại.

Công an phường mời anh Thiện đến trụ sở để nhận lại tài sản theo đúng quy định.

Theo Công an TP Huế, những việc làm ý nghĩa trên không chỉ góp phần giữ gìn an ninh trật tự trong dịp cao điểm trước Tết mà còn lan tỏa sâu rộng những giá trị tốt đẹp về lòng trung thực, sự tử tế và nghĩa tình trong cộng đồng, tạo không khí ấm áp, nhân văn trong những ngày Xuân sắp đến.