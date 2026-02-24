(VTC News) -

Sau kỳ nghỉ Tết với chế độ ăn uống nhiều muối, rượu bia và sinh hoạt đảo lộn, huyết áp của nhiều người có xu hướng tăng âm thầm mà không biểu hiện triệu chứng rõ ràng. Theo các bác sĩ của Hệ thống Y tế Medlatec, giai đoạn sau Tết là thời điểm người dân cần đặc biệt lưu ý theo dõi huyết áp để phòng ngừa biến chứng tim mạch nguy hiểm.

Để giúp mỗi người tự kiểm tra nhanh tình trạng sức khỏe của mình, bác sĩ Medlatec khuyến nghị hãy trả lời 5 câu hỏi sau:

Thứ nhất, sau Tết bạn có thường xuyên bị đau đầu, choáng váng, hoa mắt, nhất là khi thay đổi tư thế đột ngột?

Thứ hai, bạn có cảm thấy tim đập nhanh, hồi hộp, tức ngực nhẹ dù không vận động mạnh?

Thứ ba, trong những ngày Tết, bạn có ăn mặn hơn và uống rượu bia nhiều hơn so với ngày thường?

Thứ tư, gần đây bạn có tình trạng mệt mỏi kéo dài, khó ngủ hoặc ngủ không sâu giấc?

Thứ năm, trong 1-2 tuần gần đây bạn đã đo huyết áp hay chưa và các chỉ số có ổn định không? Theo bác sĩ Medlatec, chỉ số huyết áp trung bình từ 130/80 mmHg trở lên được coi là tăng. Tăng huyết áp ban ngày khi chỉ số trung bình từ 135/85 mmHg và tăng huyết áp ban đêm khi từ 120/70 mmHg.

Nếu trả lời “có” từ hai câu hỏi trở lên hoặc chưa từng đo huyết áp sau Tết, người dân không nên chủ quan.

Trả lời nhanh 5 câu hỏi để kiểm tra huyết áp có ổn định sau Tết (Ảnh: Medlatec).

Các chuyên gia tim mạch của Medlatec cảnh báo, huyết áp tăng cao nhưng không được kiểm soát kịp thời có thể dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm như nhồi máu cơ tim, đột quỵ, suy tim, tổn thương thận, mắt và bệnh động mạch ngoại biên. Đáng lo ngại, khi các biến chứng này đã xảy ra, sức khỏe rất khó phục hồi như ban đầu.

Để phòng ngừa và hạn chế rủi ro, bác sĩ Medlatec khuyến cáo người dân cần chủ động kiểm tra sức khỏe tổng quát định kỳ, theo dõi huyết áp thường xuyên tại nhà hoặc tại cơ sở y tế. Cùng với đó là duy trì lối sống khoa học: ăn uống lành mạnh, tiết chế muối, hạn chế rượu bia, tăng cường vận động thể lực và tập thể dục đều đặn. Với những người đang điều trị tăng huyết áp, việc dùng thuốc cần tuân thủ nghiêm túc chỉ định và khuyến cáo của bác sĩ.

Sau Tết, chỉ cần dành vài phút mỗi ngày để kiểm tra huyết áp và lắng nghe cơ thể, mỗi người đã có thể chủ động bảo vệ tim mạch, tránh những biến chứng đáng tiếc về sau.