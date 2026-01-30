Trả giá đắt từ tâm lý 'phải xinh ngay' dịp cận Tết

(VTC News) -

Chị nhập viện trong trong tình trạng mũi sưng căng, tím tái, đau nhức liên tục. Vùng da đầu mũi bắt đầu đổi màu, dấu hiệu thiếu máu nuôi - biểu hiện sớm của hoại tử.

ThS.BS Nguyễn Minh Nghĩa, Phụ trách chuyên môn khoa Phẫu thuật thẩm mỹ, Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai xác định nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên do chất làm đầy được tiêm sai kỹ thuật, chèn ép mạch máu. “Nếu đến muộn hơn, tổn thương có thể lan rộng, để lại biến dạng vĩnh viễn”, bác sĩ Nghĩa nói.

Đây không phải trường hợp cá biệt. Tại nhiều bệnh viện, số ca biến chứng thẩm mỹ tăng rõ rệt vào thời điểm cuối năm, trong đó tiêm filler chiếm tỷ lệ lớn. Nhu cầu “làm đẹp cấp tốc”, tâm lý “phải xinh ngay” trước Tết đang trở thành cơn sốt âm thầm nhưng đầy rủi ro.

Theo bác sĩ Nghĩa, phẫu thuật thẩm mỹ, filler được ưa chuộng vì cho hiệu quả nhanh, ít xâm lấn, chỉ cần vài chục phút là có thể làm đầy rãnh cười, nâng sống mũi hay tạo hình cằm V-line. Tuy nhiên, chính đặc điểm “nhanh - gọn - không dao kéo” này khiến nhiều người chủ quan, lựa chọn các spa, thẩm mỹ viện không phép, nơi người thực hiện không được đào tạo y khoa và sử dụng filler không rõ nguồn gốc.

Bác sĩ Nghĩa xử trí cho ca bệnh biến chứng làm đẹp. (Ảnh: BSCC)

Những “điểm nóng” của biến chứng thường tập trung ở mũi, môi và cằm, các vùng trung tâm của khuôn mặt, nơi hệ thống mạch máu và thần kinh dày đặc. Ngoài ca hoại tử mũi nói trên, bác sĩ Nghĩa từng tiếp nhận một bệnh nhân tiêm filler cằm để tạo hình V-line nhưng do tiêm sai tầng mô, chất làm đầy bị trôi xuống vùng dưới xương hàm, tạo thành khối lồi giống “cằm đôi”, khiến khuôn mặt méo lệch, buộc phải can thiệp để sửa chữa.

Không ít trường hợp khác đến viện trong tâm lý hoảng loạn khi môi sưng biến dạng, cứng đơ, hoặc mặt mất cân đối sau tiêm filler. Với nhiều người, tổn thương không chỉ nằm ở ngoại hình mà còn để lại ám ảnh tâm lý kéo dài.

Theo bác sĩ Nghĩa, những ca phải sửa filler thường mắc cùng một chuỗi sai lầm, người tiêm không nắm vững giải phẫu, tiêm quá liều, tiêm sai vị trí hoặc sử dụng filler kém chất lượng. Khi xảy ra biến chứng, việc xử lý không hề đơn giản.

“Sửa filler hỏng khó và rủi ro hơn rất nhiều so với tiêm lần đầu”, bác sĩ Nghĩa cho biết. Filler tiêm sai có thể tạo thành khối xơ cứng, gây viêm kéo dài, thậm chí làm tổn thương mạch máu và mô mềm xung quanh.

Trong nhiều trường hợp, filler đã hòa lẫn vào mô, không thể lấy ra hoàn toàn. Bác sĩ vừa phải xử lý tổn thương cũ, vừa cố gắng tái tạo lại đường nét tự nhiên, trong khi nguy cơ biến chứng tiếp theo luôn hiện hữu. Thời gian hồi phục vì thế kéo dài gấp nhiều lần so với một ca tiêm chuẩn.

Đặc biệt, việc tiêm chồng filler nhiều lần khi chưa xử lý triệt để lớp filler cũ được xem là “bẫy nguy hiểm”. Filler tích tụ có thể làm tăng nguy cơ tắc mạch, phù nề nặng, dị ứng, thậm chí mù lòa nếu chất làm đầy đi vào mạch máu vùng mắt. Về lâu dài, khuôn mặt có thể trở nên cứng, thiếu linh hoạt, mất đi vẻ tự nhiên, kèm nguy cơ sẹo xơ và biến dạng không thể đảo ngược.

Từ thực tế điều trị, bác sĩ Nghĩa khuyến cáo người dân không nên chạy theo tâm lý làm đẹp cấp tốc dịp Tết. Tiêm filler là thủ thuật y khoa, cần được thực hiện tại cơ sở được cấp phép, bởi bác sĩ có chuyên môn và kinh nghiệm. Người làm đẹp cần được thăm khám, tư vấn kỹ lưỡng, hiểu rõ loại filler sử dụng, nguồn gốc, liều lượng và các rủi ro có thể gặp phải.

“Làm đẹp không phải là cuộc chạy đua với thời gian”, bác sĩ Nghĩa nói. Một diện mạo an toàn, khỏe mạnh mới là nền tảng cho vẻ đẹp bền vững. Đón Tết, trước hết là đón một cái Tết an lành – nơi nụ cười đến từ sự an tâm, chứ không phải từ những can thiệp vội vàng đầy rủi ro.