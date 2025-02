TPBank ChatPay được vinh danh 'sản phẩm sáng tạo ngân hàng số tốt nhất khu vực'

(VTC News) -

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) vừa xuất sắc giành giải thưởng Chatpay - sản phẩm sáng tạo ngân hàng số tốt nhất khu vực Châu Á – Thái Bình Dương (Best Social Banking Initiative in Asia Pacific for 2025). Giải thưởng được The Asian Banker vinh danh tối 20/2 tại Nhật Bản.

Lễ trao giải của The Asian Banker thu hút sự tham gia của các ngân hàng hàng đầu trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Giải thưởng này được trao dựa trên các tiêu chí khắt khe về đổi mới công nghệ, khả năng tiếp cận khách hàng, tính bảo mật và mức độ cải thiện trải nghiệm người dùng.

Tiên phong đổi mới với ChatPay – tính năng chuyển tiền thông minh, sáng tạo trên App TPBank

ChatPay là một trong những sản phẩm chiến lược của TPBank, được phát triển nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng thông qua việc tích hợp sâu công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và bảo mật tiên tiến vào các nền tảng nhắn tin phổ biến.

Với ChatPay, người dùng có thể thực hiện các giao dịch tài chính như chuyển khoản, thanh toán hóa đơn, truy vấn số dư hoặc quản lý tài chính cá nhân như thực hiện hội thoại trên các ứng dụng trò chuyện như Zalo, Facebook Messenger, và Telegram.

TPBank biến ChatPay thành một công cụ giao dịch đơn giản, thông minh và cực kỳ mạnh mẽ, giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận các dịch vụ tài chính một cách an toàn, bảo mật với các thao tác được giản lược.

ChatPay cho phép khách hàng thực hiện chuyển khoản trực tiếp từ các tin nhắn trò chuyện bằng cách sao chép và dán thông tin thanh toán từ các cuộc hội thoại, sử dụng công nghệ GenAI & OCR trên các ứng dụng nhắn tin phổ biến như SMS, Viber, Facebook Messenger và Zalo, … mà không cần nhập liệu bằng bàn phím.

Hay, khách hàng có thể dễ dàng tính tổng tiền đi – tiền đến với một người nhận nhất định chỉ với một vài thao tác đơn giản mà không cần mất thời gian ghi nhớ hay ghi chép lại.

Thanh Thủy (28 tuổi), nhân viên văn phòng ở TP.HCM, chia sẻ: “Mình thích nhất ở ChatPay là khi chuyển tiền cho người quen chỉ cần vào ChatPay tìm tên rồi chọn trong danh sách là ra, giống y như cách sử dụng các ứng dụng Chat thông dụng, nhưng cái hay là không lo nhầm lẫn vì các giao dịch nhận về hay chuyển đi cho người đó đều hiện ra rất dễ nhìn, thao tác chuyển tiền cũng rất tiện, y như đang chat. Ngoài ra, lại còn có thể gửi kèm thiệp chúc mừng trong những dịp đặc biệt khá hay và thú vị”.

Bên cạnh việc tập trung làm mới trải nghiệm, yếu tố an toàn luôn là ưu tiên hàng đầu với các tính năng giao dịch ngân hàng. Trong bối cảnh gần đây xuất hiện nhiều vụ giả mạo màn hình chuyển tiền thành công, TPBank đã nhanh chóng triển khai họa tiết bảo an trên màn hình giao dịch ChatPay.

Họa tiết này không chỉ ngăn chặn hành vi gian lận, mà còn đảm bảo thông tin trên màn hình không dễ bị cắt ghép hay chỉnh sửa, giúp bảo vệ tính chính xác và minh bạch cho mọi giao dịch chuyển tiền.

TPBank tiếp tục khẳng định vị thế ngân hàng số hàng đầu Việt Nam

Ngoài Chatpay, TPBank liên tục đầu tư mạnh vào công nghệ số và các giải pháp tài chính hiện đại. Với hệ sinh thái ngân hàng số toàn diện, TPBank có những bước tiến ấn tượng trong việc mang đến dịch vụ tài chính tiện lợi, bảo mật cao và đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng trong thời đại số.

Việc TPBank giành giải “Best Social Banking Initiative in Asia Pacific for 2025” là một dấu mốc quan trọng trong hành trình phát triển của ngân hàng, minh chứng cho sự đổi mới không ngừng nhằm mang đến giá trị tốt nhất cho khách hàng.

Đại diện TPBank, ông Nguyễn Hưng, Tổng Giám đốc ngân hàng, chia sẻ: “Chúng tôi vô cùng tự hào khi TPBank và Chatpay được vinh danh tại một trong những giải thưởng uy tín nhất khu vực. Điều này một lần nữa khẳng định chiến lược đúng đắn của TPBank trong việc đầu tư vào công nghệ và lấy khách hàng làm trung tâm.

Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển thêm nhiều giải pháp sáng tạo để mang đến trải nghiệm ngân hàng số toàn diện hơn.”

Trong tương lai, TPBank cam kết tiếp tục tiên phong trong lĩnh vực ngân hàng số, ứng dụng công nghệ đột phá để nâng cao trải nghiệm người dùng và góp phần vào sự phát triển của ngành tài chính – ngân hàng tại Việt Nam và khu vực.