TP.HCM xử lý nghiêm nồng độ cồn, vi phạm tốc độ dịp nghỉ lễ 30/4

(VTC News) -

Ngày 22/4, UBND TP.HCM có văn bản chỉ đạo gửi Ban An toàn giao thông Thành phố, Sở GTVT, Công an TP.HCM cùng nhiều đơn vị khác về việc đảm bảo trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp lễ 30/4 - 1/5 và cao điểm du lịch hè 2024.

TP.HCM sẽ xử lý nghiêm nồng độ cồn, vi phạm tốc độ dịp nghỉ lễ 30/4. (Ảnh minh họa: Lương Ý)

Theo đó, UBND TP.HCM giao Ban An toàn giao thông Thành phố chủ trì, phối hợp với Sở GTVT, Sở Thông tin và Truyền thông, Công an Thành phố và UBND các quận, huyện, thành phố Thủ Đức đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành quy định pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.

Công an Thành phố chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy trên địa bàn thành phố.

Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nghiêm trọng là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông như vi phạm tốc độ, nồng độ cồn...

Người dân vi phạm về nồng độ cồn sẽ bị xử lý nghiêm. (Ảnh: B.L)

Sở GTVT phối hợp với Công an Thành phố, UBND các quận, huyện, thành phố Thủ Đức và các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường bảo đảm trật tự hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô trên địa bàn. Chủ động rà soát, có phương án điều tiết, phân luồng giao thông hợp lý, an toàn, gắn với hướng dẫn, hỗ trợ người dân trong việc đi lại.

Lãnh đạo thành phố yêu cầu Sở GTVT phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Bộ GTVT, Bộ Công an thực hiện nghiêm và hiệu quả phương án tổ chức giao thông được cấp thẩm quyền phê duyệt tại các khu vực có đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và đường cao tốc TP.HCM -Trung Lương.

Đồng thời, các đơn vị chịu trách nhiệm công bố số điện thoại đường dây nóng về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; đảm bảo phương án ứng trực theo chế độ 24/7 để tiếp nhận thông tin, giải quyết, khắc phục kịp thời các vụ việc phát sinh trên địa bàn theo quy định.