TP.HCM tăng cường phòng ngừa cúm mùa cho người cao tuổi

(VTC News) -

Với sự tài trợ của Sanofi-Aventis Việt Nam, chương trình triển khai tại 6 trạm y tế phường, xã còn nhiều người dân khó khăn của TP.HCM, bao gồm An Phú Đông, Cần Giờ, Phú Hòa Đông, Dầu Tiếng, Bàu Bàng và Bàu Lâm từ nay đến trước Tết Âm lịch 2026.

Chương trình không chỉ tiêm ngừa vắc xin cúm miễn phí cho khoảng 1.140 người dân mà còn thực hiện nhiều hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi trên địa bàn.

Chương trình triển khai tiêm vắc xin cúm cho người cao tuổi (từ 60 tuổi trở lên) thuộc hộ nghèo, cận nghèo hoặc có hoàn cảnh khó khăn, ưu tiên người có bệnh lý nền (tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính – COPD, tim mạch...) điều trị ổn định, chưa tiêm ngừa vắc xin trong vòng một năm gần đây.

Ông Burak Pekmezci - Tổng Giám đốc Sanofi Việt Nam - phát biểu tại sự kiện.

Tính đến cuối năm 2023, TP.HCM là địa phương dẫn đầu cả nước về chỉ số già hóa với hơn 1,3 triệu người trên 60 tuổi (chiếm 12,05% dân số). Sau khi sáp nhập thành siêu đô thị vào năm 2025, con số này đã tăng vọt lên 1,6 triệu người.

Điều này đặt ra những thách thức lớn trong đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người cao tuổi. Phát huy kết quả từ chương trình khám sức khỏe miễn phí cho người trên 60 tuổi khởi động từ năm 2024, thành phố sẽ đẩy mạnh lộ trình này để từ năm 2026, mọi người dân đều được khám tầm soát miễn phí hàng năm theo Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị.