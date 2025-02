TP. HCM: Mưa lớn bất ngờ trút xuống sát Rằm tháng Giêng

Theo ghi nhận, từ hơn 18 giờ ngày 11/2, một số nơi ở TP. HCM như quận Gò Vấp, quận Phú Nhuận... bắt đầu mưa rào. Đến khoảng 19 giờ, hầu hết các quận, huyện đều có mưa, từ mưa vừa đến mưa to.

Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết trong chiều tối cùng ngày, theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, ảnh ra đa thời tiết và định vị sét cho thấy vùng mây dông phát triển và gây mưa kèm dông, sét trên khu vực quận Tân Bình, quận Gò Vấp, TP Thủ Đức, Quận 12 và vùng trung tâm thành phố.

Mưa lớn trút xuống tại quận Phú Nhuận. (Ảnh: Ái My)

Đơn vị này cho hay, trong tối cùng ngày, mây dông tiếp tục phát triển, gây mưa rào, kèm theo dông, sét cho các khu vực các quận huyện trên, sau mở rộng sang các khu vực lân cận khác.

Lượng mưa phổ biến từ 2-10 mm, có nơi trên 10 mm. Trong cơn dông đề phòng gió giật mạnh khoảng cấp 5-7 (8-17m/s).

Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết ngày 12/2, thời tiết tại TP.HCM có mây thay đổi đến nhiều mây, ngày có lúc trời nắng, sáng sớm không khí se lạnh.

Mưa tại quận Phú Nhuận. (Ảnh: Anh Thanh)

Khả năng trên các khu vực có mưa rào và dông vài nơi do tác động kết hợp của rìa phía nam khối không khí lạnh và rãnh áp thấp với vùng áp thấp trên biển Đông.

Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 22-25 độ C và cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.