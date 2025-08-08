TP.HCM lắp đặt nhiều trụ uống nước trực tiếp cho người dân

(VTC News) -

Sáng 8/8, Đảng uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam phường Tân Định (TP.HCM) phối hợp với Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (SAWACO) khởi công các trụ uống nước tại vòi trên đường phố phục vụ người dân.

Từ cuối năm 2024, nhiều trụ uống nước tại vòi đã được Sawaco lắp đặt trên đường phố TP.HCM.

Trụ nước uống trực tiếp được lắp đặt tại trụ sở UBND Phường Tân Định do Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành, đơn vị trực thuộc SAWACO trao tặng có trị giá 95 triệu đồng, là công trình phường chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ I, tiến tới Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Trước đó, UBND phường Xuân Hòa cũng phối hợp với Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành, đơn vị thành viên SAWACO đồng loạt khởi công 4 trụ uống nước tại vòi tại hai địa điểm trước UBND phường Xuân Hòa, đường Trần Quốc Thảo và Đài liệt sĩ quận 3 gần cầu Công Lý.

Công trình này mang ý nghĩa thiết thực trong việc nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Khuyến khích thói quen sử dụng nguồn nước sạch, an toàn, tiết kiệm và thân thiện với môi trường.

Ông Nguyễn Đình Phát - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy phường Xuân Hòa - chia sẻ: Ngoài chào mừng Đại hội Đảng bộ lần thứ nhất của phường, công trình còn cụ thể hóa các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ và chủ trương của Thành ủy TP.HCM về phát triển đô thị văn minh, hiện đại, gắn với nâng cao chất lượng sống của người dân.

4 trụ nước uống trực tiếp tại các địa điểm công cộng được Công ty cổ phần Cấp nước Bến Thành, đơn vị trực thuộc Sawaco tài trợ toàn bộ kinh phí 380 triệu đồng. Việc lắp đặt trụ nước được đánh giá là phù hợp với nhu cầu thực tế, hướng đến bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Ngoài ra còn khuyến khích người dân sử dụng nước sạch, hạn chế sử dụng chai nhựa và xây dựng lối sống xanh, tiết kiệm.

Theo ông Phát, đây là minh chứng sinh động và cũng là bước đi cụ thể trong tiến trình "Xây dựng phường Xuân Hòa trở thành địa bàn kiểu mẫu về chính quyền đô thị hiện đại, hiệu lực, hiệu quả" mà Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ đạo.

Cụ thể các vị trí lắp đặt gồm trước Nhà Thiếu nhi TP (2 trụ), trước Nhà Thiếu nhi quận 3 cũ, trước Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, vòng xoay Công trường Quốc Tế (2 trụ), trước Trung tâm Y tế quận 3 cũ, Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ và Bệnh viện Mắt TP.

Theo đại diện Sawaco, các trụ nước uống đều được quản lý bằng phần mềm. Thông tin, kết quả giám sát chất lượng nước của trụ sẽ được cập nhật, công bố thông qua mã QR code dán trên trụ.

Sau khi đưa vào sử dụng, định kỳ hằng tháng/hằng quý (tùy theo số lượng trụ đưa vào sử dụng) đơn vị này sẽ tiến hành giám sát các chỉ tiêu vi sinh theo quy chuẩn. Hằng năm, đơn vị sẽ giám sát đầy đủ các chỉ tiêu thêm một lần nữa.

Đơn vị cũng đảm bảo vệ sinh sạch sẽ bên ngoài thân trụ và khu vực xung quanh trụ tối thiểu 2 lần/ngày hoặc nhiều hơn tùy theo điều kiện thực tế. Kiểm tra tình trạng hoạt động trụ nước và sửa chữa trụ bị biến dạng, hư hỏng, thay vòi khi bị rò rỉ nước hoặc hư hỏng 1 lần/tuần.