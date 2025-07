TP.HCM là một trong 2 đô thị 'giữ chân cư dân' tốt nhất thế giới

(VTC News) -

The Independent Singapore News dẫn Báo cáo khảo sát "City Pulse 2025 - The Magnetic City" do Viện nghiên cứu Gensler công bố cho biết, TP.HCM đứng thứ 2 trong số 65 thành phố trên toàn cầu về khả năng "giữ chân" cư dân tốt nhất.

Đứng đầu bảng xếp hạng các đô thị giữ chân cư dân tốt nhất thế giới năm 2025 là Đài Bắc (Đài Loan - Trung Quốc), với 64% cư dân tham gia khảo sát cho biết họ "không nghĩ đến" hoặc "rất không nghĩ đến" việc chuyển đi nơi khác sinh sống.

TP.HCM là đô thị đứng thứ 2 trong số các thành phố trên toàn cầu mà người dân muốn gắn bó ổn định, lâu dài. (Ảnh: Lương Ý)

Đứng sau Đài Bắc, có 61% cư dân cho biết họ muốn định cư, gắn bó lâu dài ở TP.HCM. Không chỉ là trung tâm kinh tế sôi động, TP.HCM còn ghi điểm với người dân nhờ cơ hội việc làm rộng mở, nhịp sống trẻ trung, năng động; văn hóa đặc sắc và có bản sắc riêng. Đặc biệt, người dân gắn bó với TP.HCM còn yếu tố quan trọng là cộng đồng gắn bó, đoàn kết.

Cũng trong Top 5, Singapore với 59% cư dân chọn gắn bó, Sydney (Australia) đứng thứ 4 với 58% và Berlin (Đức) có 51% cư dân tham gia khảo sát khẳng định muốn sinh sống ổn định, lâu dài.

Khảo sát thực hiện với 33.000 người tại 29 quốc gia, do công ty kiến trúc và thiết kế lớn nhất thế giới thực hiện, với nội dung chính xoay quanh động lực khiến họ ở lại hoặc rời khỏi thành phố nơi họ sinh sống.

Theo khảo sát, người dân có xu hướng gắn bó với một thành phố vì muốn duy trì các kết nối tình cảm và tận hưởng những trải nghiệm sống ý nghĩa. Ngược lại, họ thường lựa chọn sự rời đi để tìm kiếm sự an toàn về tài chính hoặc thể chất, đồng thời có xu hướng chuyển đến những thành phố đáp ứng tốt những nhu cầu cơ bản.

Trong nhóm câu hỏi, khi người tham gia được yêu cầu xác định những tiêu chí quan trọng nhất để quyết định nơi sống, có đến 83% cho biết là chi phí sinh hoạt được xếp cao nhất, tiếp theo, 81% cho biết là mức độ tội phạm; dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao xếp thứ 3 với 80% chọn và 74% là cơ hội việc làm; mức thuế chiếm 70%.

Tuy nhiên, báo cáo cũng chỉ ra: trong khi những tiêu chí thu hút cư dân chuyển đến một thành phố, điều khiến họ chọn "ở lại" chính là sự thích thú và họ cảm giác mình được thuộc về.