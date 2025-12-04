TP.HCM điều chỉnh phương án vận chuyển rác khi bãi Đa Phước chỉ nhận ban đêm

(VTC News) -

Thông tin trên được ông Tống Viết Thành - Phó phòng quản lý chất thải rắn, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM nêu tại buổi họp báo định kỳ kinh tế - xã hội TP, chiều 4/12.

Ông Thành cho biết, hiện tại 14 quận, huyện (cũ) của TP.HCM điều phối khoảng 4.550 tấn rác mỗi ngày, tương đương 443 chuyến xe.

Lượng rác này được chia thành 2 ca: ca ngày khoảng 1.800 tấn (175 chuyến) và ca đêm khoảng 2.750 tấn (268 chuyến). Khi Đa Phước ngừng tiếp nhận ban ngày, toàn bộ 1.800 tấn rác của ca ngày phải chuyển sang ca đêm, trong khi các phương tiện chỉ có 11 tiếng để hoạt động.

Ông Tống Viết Thành - Phó phòng quản lý chất thải rắn, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM thông tin tại buổi họp báo.

Thời gian quay vòng của xe vận chuyển rác bị kéo dài do số lượng xe không đủ và vướng quy định giờ cấm xe trong nội đô. Mỗi chuyến xe dự kiến mất 3,5 đến 4 giờ, ảnh hưởng đến khả năng hoàn thành khối lượng được phân bổ trong thời gian hạn chế.

Để giải quyết tình huống cấp bách, thành phố tạm thời điều chuyển khối lượng rác của một số khu vực gồm các khu vực trung tâm không có trạm trung chuyển và có nguy cơ ùn ứ rác ban ngày về Khu liên hợp xử lý chất thải Tây Bắc, với khoảng 450 tấn mỗi ngày.

Phần khối lượng còn lại, khoảng 1.350 tấn từ 9 địa phương trên địa bàn TP chuyển sang vận chuyển vào ban đêm về Khu xử lý Đa Phước.

Theo đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường, các đơn vị vận chuyển đang được đề nghị bổ sung phương tiện để đáp ứng nhu cầu trong một khung giờ vận hành duy nhất.

UBND TP.HCM đã giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp Công an Thành phố và các sở, ngành liên quan xem xét, điều chỉnh khung giờ cấm xe và quy định cấp phép lưu thông trong khu vực nội đô đối với phương tiện chuyên dụng vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt.

Xe vận chuyển rác tập kết về khu xử lý.

Bên cạnh đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường đang hỗ trợ các đơn vị thẩm định lại lộ trình, cự ly bình quân và đơn giá vận chuyển rác đối với các tuyến phải thay đổi. Công tác này nhằm phục vụ cơ quan có thẩm quyền ban hành đơn giá mới phù hợp với tình hình thực tế.

UBND cấp xã, phường phối hợp Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các địa phương và các đơn vị thu gom được yêu cầu thông tin đến người dân về việc điều chỉnh thời gian thu gom rác từ ngày sang đêm.

Các trạm trung chuyển trên địa bàn phải được tăng cường kiểm tra, giám sát để đảm bảo không xảy ra ùn ứ.

Hồi tháng 10, UBND TP cũng ban hành công văn số 2805 yêu cầu UBND phường, xã; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận, huyện; Trung tâm phát triển hạ tầng kỹ thuật Thủ Đức và toàn bộ đơn vị cung ứng dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt vận hành ổn định, đảm bảo hệ sinh môi trường không bị gián đoạn trong quá trình chuyển đổi phương án vận chuyển.