TP.HCM điểm mặt loạt dự án giải ngân chậm, yêu cầu xử lý nghiêm

Chiều 30/10, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội, Sở Tài chính TP.HCM cho biết theo số liệu của Kho bạc Nhà nước khu vực II, trong tổng số 34 dự án có kế hoạch vốn lớn năm 2025, nhiều dự án đạt kết quả giải ngân tích cực, thể hiện nỗ lực của các đơn vị trong việc thúc đẩy tiến độ.

Tuy nhiên, vẫn còn một số dự án chậm hơn kế hoạch, ảnh hưởng đến mục tiêu giải ngân chung của toàn thành phố.

Dự án Vành đai 2 sẽ khởi công vào cuối năm 2025.

Trong nhóm dự án đạt kết quả tốt, đường nối vào cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu (đoạn từ nút giao Vũng Vằn đến đường ven biển ĐT994) đạt tỷ lệ giải ngân 84,1%; tuyến Metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên đạt 71,7%; đường nối cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu (đoạn từ Quốc lộ 56 đến nút giao Vũng Vằn) đạt 69%; dự án nạo vét, gia cố suối Cái đạt 64,6%; và dự án thành phần 1 – đường Vành đai 3 (gồm cầu Kênh Thầy Thuốc) cũng đang được triển khai đúng kế hoạch.

Ngược lại, một số dự án giải ngân chậm gồm: kè hai bờ sông Dinh, mua sắm trang thiết bị cho Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn, Thủ Đức và Củ Chi; đường Vành đai 2 (đoạn cầu Phú Hữu – đường Võ Nguyên Giáp); đường Vành đai 4 (đoạn cầu Thủ Biên – sông Sài Gòn); thành phần 6 – bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Vành đai 3 đoạn qua Bình Dương cũ; và nâng cấp tuyến Bà Rịa – Châu Pha – Hắc Dịch. Các dự án này sẽ tiếp tục được giải ngân đến hết ngày 31/1/2026.

Để bảo đảm tiến độ chung, UBND TP.HCM chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, coi việc giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Thành phố yêu cầu các sở, ngành, phường, xã nghiêm túc thực hiện Kế hoạch số 01/KH-UBND về đợt thi đua “100 ngày hoạt động tinh - gọn - mạnh - hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả”, tạo khí thế thi đua hoàn thành chỉ tiêu giải ngân năm 2025.

Theo đó, các tập thể, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ sẽ được khen thưởng, còn những đơn vị chậm giải ngân hoặc vi phạm kỷ luật hành chính sẽ bị phê bình, xử lý trách nhiệm. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải thường xuyên kiểm tra, theo dõi tiến độ, đảm bảo các dự án thực hiện đúng nguyên tắc “6 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian và rõ kết quả).

Để tăng cường kiểm tra, giám sát thực tế, thành phố cũng đã thành lập ba tổ công tác do các Phó Chủ tịch UBND TP.HCM phụ trách, trực tiếp xuống hiện trường tháo gỡ vướng mắc “tại chỗ”, đặc biệt trong khâu bồi thường, giải phóng mặt bằng và di dời hạ tầng kỹ thuật – những điểm nghẽn lớn nhất khiến nhiều dự án chậm tiến độ.

Song song đó, các chủ đầu tư và nhà thầu được yêu cầu thi công ba ca, bốn kíp, tăng 15 - 20% khối lượng công việc so với kế hoạch; đồng thời hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh toán trong vòng bốn ngày làm việc, tránh dồn khối lượng vào cuối năm. TP.HCM sẽ công khai danh sách nhà thầu vi phạm và áp dụng chế tài cụ thể để siết chặt kỷ luật đầu tư công.

Trọng tâm giai đoạn cuối năm, thành phố tập trung đẩy mạnh giải ngân các dự án hạ tầng trọng điểm như nâng cấp quốc lộ 1, quốc lộ 22, cải tạo rạch Văn Thánh, đường Vành đai 3, Vành đai 4, cao tốc TP.HCM – Thủ Dầu Một – Chơn Thành, đường Hội Bài – Phước Tân (ĐT992).

Cùng với đó, TP.HCM sẽ rà soát, điều chuyển vốn linh hoạt từ các dự án chậm sang dự án có khả năng giải ngân cao, nhằm bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm 2025.