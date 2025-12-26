Chốt lịch nghỉ Tết Bính Ngọ 2026 cho học sinh TP.HCM

(VTC News) -

Tối 26/12, UBND TP.HCM có văn bản gửi Sở GD-ĐT TP.HCM thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Theo đó, xét đề nghị của Sở GD-ĐT TP.HCM tại Tờ trình số 5672/TTr-SGDĐT ngày 11/12/2025, Chủ tịch UBND TP.HCM thống nhất cho học sinh các cấp mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 từ ngày 12/2/2026 (25 tháng Chạp âm lịch) đến hết ngày 22/2/2026 (mùng 6 tháng Giêng âm lịch).

Học sinh TP.HCM.

Như vậy, học sinh TP.HCM được nghỉ Tết Nguyên đán tổng cộng 11 ngày, ít hơn so với phương án nghỉ tối đa 14 ngày từng được Sở GD-ĐT TP.HCM đề xuất trước đó.

Cùng ngày, Sở GD-ĐT TP.HCM cũng ban hành thông báo chính thức về lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026 đối với học sinh, giáo viên trên địa bàn.

Theo đó, công chức, viên chức, người lao động và học sinh, học viên được nghỉ hai ngày 1 và 2/1/2026 (thứ Năm và thứ Sáu). Do trùng với hai ngày cuối tuần, tổng thời gian nghỉ kéo dài liên tục 4 ngày.

Sở GD-ĐT TP.HCM yêu cầu hiệu trưởng các trường chủ động bố trí lịch trực lãnh đạo, trực đơn vị trong thời gian nghỉ lễ; phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an và chính quyền địa phương nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học.

Các đơn vị cần kiểm tra hệ thống điện, trang thiết bị phòng cháy chữa cháy; đảm bảo an toàn tuyệt đối, phòng chống cháy nổ tại phòng học, phòng chức năng, kho thiết bị. Đồng thời, các đơn vị cần tổ chức tổng vệ sinh trường lớp, nơi làm việc, giữ gìn cảnh quan môi trường “xanh – sạch – đẹp”.