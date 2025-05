Toyota sắp bứt phá, tiến gần cột mốc 1 triệu xe tại Việt Nam quý 3/2025

(VTC News) -

Thị trường ô tô Việt Nam trong những tháng đầu năm 2025 ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ, bất chấp những biến động của năm trước. Theo số liệu từ VAMA và Hyundai, tổng lượng xe tiêu thụ trong tháng 4 đạt 34.055 chiếc, giảm nhẹ 8% so với tháng 3 nhưng tăng gần 19% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong bối cảnh đó, Toyota nổi bật với sự tăng trưởng bền vững, đạt 5.683 xe bán ra (bao gồm Lexus), tăng 4,2% so với tháng trước và tăng 24% so với tháng 4/2024.

Tính chung 4 tháng đầu năm, doanh số cộng dồn của Toyota và Lexus đạt 17.710 xe, chiếm 15% thị phần xe nhập khẩu tại Việt Nam. Toyota tiếp tục giữ vững ngôi vương với khoảng cách hơn 1.700 xe so với đối thủ đứng thứ hai trong phân khúc xe nước ngoài.

Với đà tăng trưởng ấn tượng, Toyota đã bán gần 988.000 xe tại Việt Nam và dự kiến cán mốc 1 triệu xe trong tháng 7/2025. Đây là cột mốc quan trọng, minh chứng cho hành trình bền bỉ suốt 3 thập kỷ của hãng trên thị trường Việt Nam.

Thống trị phân khúc xe Hybrid - Cam kết phát triển bền vững

Vị thế dẫn đầu của Toyota còn được khẳng định trong mảng xe Hybrid. Theo thống kê, trong tháng 4, Toyota bán ra 600 xe Hybrid, tương đương 288% so với cùng kỳ năm trước. Doanh số cộng dồn kể từ khi ra mắt mẫu xe Hybrid đầu tiên ở Việt Nam vào năm 2020 đạt 15.910 xe và luôn chiếm quá nửa thị phần trong mảng xe xăng lai điện này.

Từ một mẫu xe Hybrid đầu tiên vào năm 2020, đến nay hãng Nhật phân phối 6 mẫu xe cùng 7 phiên bản Hybrid, hiện thực hóa những cam kết của hãng hướng tới mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050. Với Toyota, khách hàng Việt có thể lựa chọn đa dạng mẫu xe, phù hợp với nhu cầu và điều kiện tài chính cá nhân. Từ các mẫu sedan với đại diện Corolla Altis, Camry (2 phiên bản Hybrid) hay các mẫu SUV trẻ trung đang trở thành xu hướng như Yaris Cross, Corolla Cross tới các xe MPV thoải mái như Innova Cross hoặc cao cấp hơn là Alphard.

837 xe Innova Cross Hybrid bán ra thị trường 4 tháng đầu năm 2025.

Innova Cross HEV tạo bất ngờ khi trở thành mẫu xe sử dụng động cơ Hybrid bán chạy nhất Việt Nam trong 4 tháng đầu năm với tổng cộng 837 chiếc bán ra, chiếm gần 24% thị phần xe Hybrid tại Việt Nam.

Bên cạnh Innova Cross HEV, Corolla Cross HEV cũng là một trong ba mẫu xe Hybrid bán chạy nhất trong 4 tháng đầu năm. Với 699 chiếc được bán ra, chiếm gần 20% thị phần, Corolla Cross HEV vẫn duy trì được sức hút trong suốt gần 5 năm qua.

Toyota đang có nhiều cơ hội để tạo ra một bước đột phá về doanh số trong những tháng tiếp theo của năm 2025 với vị thế là thương hiệu nước ngoài bán chạy nhất, sự dẫn đầu vững chắc trong phân khúc xe Hybrid, cùng với các chính sách khuyến mãi hấp dẫn đang được triển khai, tạo nền tảng vững chắc cho sự tăng trưởng.

Ưu đãi đặc biệt tháng 5: Giảm 50% lệ phí trước bạ cho nhiều mẫu xe Hybrid

Tháng 5 này, Toyota triển khai chương trình ưu đãi hấp dẫn với mức giảm tới 50% lệ phí trước bạ cho các mẫu xe như Vios, Veloz Cross, Avanza Premio, Yaris Cross và đặc biệt là Corolla Cross, cả phiên bản Hybrid. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2020, Corolla Cross Hybrid được hưởng ưu đãi này, mở rộng cơ hội tiếp cận xe xanh cho khách hàng.

Chương trình áp dụng cho khách hàng hoàn tất thanh toán và xuất hóa đơn GTGT, với mức hỗ trợ tối đa tùy theo từng mẫu xe và khu vực địa phương.

Trong tháng 5, Toyota ưu đãi tới 50% lệ phí trước bạ cho Corolla Cross.

Năm 2025 đánh dấu cột mốc kỷ niệm 30 năm Toyota có mặt tại Việt Nam, với nhiều thành tựu chưa hãng xe nước ngoài nào đạt được. Trong bối cảnh thị trường ô tô ngày càng mở rộng và cạnh tranh khốc liệt, Toyota đứng trước cả cơ hội và thách thức lớn.

Để tiếp tục ghi dấu ấn và đạt thêm những cột mốc mới, Toyota tập trung tận dụng lợi thế hiện có, đồng thời phát triển các chiến lược bán hàng linh hoạt, đặt lợi ích khách hàng làm trọng tâm hàng đầu.