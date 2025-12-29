Toyota khép lại năm 2025: Lan tỏa giá trị đẹp, gặt hái giải thưởng lớn

(VTC News) -

Giữa nhịp sống vội vã, Toyota Việt Nam vẫn dành một phần sự quan tâm đặc biệt cho những việc không đo bằng doanh số: Trồng thêm cây tại các trường học, mang những sân chơi bằng lốp xe tái chế đến với các em nhỏ, góp phần nhân cao nhận thức tham gia giao thông an toàn cho thế hệ trẻ qua chương trình Toyota cùng em học An toàn giao thông, ươm mầm tài năng bóng đá Việt Nam qua giải bóng đá U9 toàn quốc Toyota Cup cho đến những đêm nhạc giao hưởng thăng hoa cảm xúc…

Hơn 30 năm qua, bức tranh về trách nhiệm xã hội của Toyota có điểm chung là sự duy trì bền bỉ, trách nhiệm, hiệu quả và lan tỏa đến hàng triệu người Việt.

Toyota Việt Nam ủng hộ 1 tỷ đồng cho 5 tỉnh miền Trung và Tây Nguyên.

Cuối năm 2025, Toyota Việt Nam triển khai hoạt động hỗ trợ cộng đồng trong bối cảnh thiên tai, rủi ro an toàn vẫn là câu chuyện thời sự ở nhiều địa phương. Tháng 11 vừa qua trở nên khó khăn hơn bao giờ hết với các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên khi mưa lũ đã khiến 102 người chết và mất tích, gần 300 nghìn nhà bị ngập, hơn 82 nghìn ha lúa và hoa màu bị thiệt hại, hơn 3 triệu gia súc và gia cầm bị chết/cuốn trôi, hơn 1 nghìn ha thủy sản thiệt hại.

Điện, đường, các phương tiện giao thông của người dân và thông tin liên lạc cũng chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Ước tính sơ bộ tổng thiệt hại về kinh tế lên đến hơn 13.000 tỷ đồng. (Nguồn: Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường).

Trước những mất mát đó, Toyota Việt Nam mong muốn được góp sức nhỏ để cùng sẻ chia và đồng hành cùng bà con trong quá trình khắc phục hậu quả thiên tai, vượt qua giai đoạn khó khăn và từng bước ổn định cuộc sống.

Cụ thể, Quỹ Toyota Việt Nam cùng Công đoàn Công ty Toyota Việt Nam đã chung tay đóng góp 1 tỷ đồng và thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để gửi tới 5 tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, gồm Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Thừa Thiên Huế. Lãnh đạo Toyota Việt Nam cho biết, đây là sự chung sức của tập thể cán bộ, nhân viên Toyota Việt Nam, thể hiện tinh thần “chung tay vì cộng đồng”.

Có mặt tại buổi làm việc với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, bà Nguyễn Thị Thu Huyền, Phó Tổng Giám đốc Toyota Việt Nam, chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng, với sự đồng lòng của chính quyền, cộng đồng và doanh nghiệp, bà con sẽ nhanh chóng vượt qua khó khăn và tiếp tục xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn”.

Học bổng Toyota được trao cho sinh viên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên.

Cũng trong những ngày cuối tháng 12, 123 suất học bổng với tổng trị giá 738 triệu đồng đã được Toyota Việt Nam cùng Đại lý Toyota Sông Lam, Toyota Vinh và Toyota Quảng Bình trao tặng đến những em sinh viên xuất sắc thuộc 5 lĩnh vực: Cơ khí, Kỹ thuật, Môi trường, Trí tuệ nhân tạo và Năng lượng tái tạo đến từ 18 trường đại học trên toàn quốc. Hoạt động ý nghĩa này góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực tại Việt Nam, được Toyota duy trì bền bỉ suốt gần 30 năm qua.

Toyota Việt Nam đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Với những thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh, đóng góp lớn vào ngân sách Nhà nước, công tác an sinh xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Phú Thọ và đất nước, ngày 25/12, Toyota đã được đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất cao quý từ Nhà nước Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nakano Keita, Tổng Giám đốc Toyota Việt Nam, chia sẻ: “Việc đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất không phải là mục tiêu cuối cùng, mà là một dấu mốc mới, tiếp thêm động lực để chúng tôi không ngừng nỗ lực và phấn đấu mạnh mẽ hơn nữa. Với tầm nhìn “Mang lại sự tự do di chuyển cho tất cả mọi người”, chúng tôi cam kết tiếp tục mang đến những sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao nhất, vượt trên sự mong đợi của khách hàng”.

Hướng đến tương lai, Toyota có kế hoạch mở rộng sản xuất tại Việt Nam, mang đến giải pháp di chuyển toàn diện cho người Việt và tiếp tục đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước.