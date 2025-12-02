Toyota 'chốt hạ' năm 2025 bằng loạt ưu đãi lớn đến hơn 150 triệu đồng

(VTC News) -

Tin vui cho khách hàng có kế hoạch sở hữu các mẫu xe Toyota, từ nay đến hết 31/12, hãng Nhật duy trì nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn. Trong đó, Vios, Veloz Cross, Avanza Premio và Camry nhận hỗ trợ cao nhất, tương đương 100% thuế trước bạ.

Yaris Cross, Corolla Cross HEV và Hilux nhận ưu đãi tương đương 50% thuế trước bạ. Ngoài ra, bộ đôi BMPV và Yaris Cross còn được tặng 01 năm bảo hiểm thân vỏ. Các chính sách này giúp giảm đáng kể chi phí lăn bánh, cao nhất với Camry từ 122-153 triệu đồng, từ 72,5-75 triệu đồng với Veloz Cross (tùy phiên bản).

Ưu đãi từ 50-100% thuế trước bạ cho khách mua xe Toyota tháng 12.

Dành riêng cho khách hàng mua xe trả góp, Công ty Tài chính Toyota Việt Nam (TFSVN) triển khai hàng loạt chính sách. Đặc biệt nhất là chương trình vay trả trước 0 đồng, áp dụng cho tất cả các mẫu xe Toyota, mức lãi suất chỉ từ 7,99%/năm cố định trong hai năm đầu.

Ưu đãi này dành riêng cho các đối tượng: Cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước (bao gồm Giáo viên, Y/Bác sĩ, Lực lượng vũ trang, Viên chức); Nhân viên thuộc Công ty trong Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, Top 500 Doanh nghiệp Tư nhân lớn nhất Việt Nam; Nhân viên thuộc Đối tác/Nhà cung cấp/Hệ thống đại lý của Toyota Việt Nam.

Khách hàng mua bất kỳ mẫu xe Hybrid Electric (HEV) nào của hãng sẽ được hỗ trợ lãi suất vay chỉ từ 1,49%/năm trong 6 tháng đầu. Ngoài ra, các đại lý có hoạt động T-Sure (trung tâm xe đã qua sử dụng chính hãng Toyota) tiếp tục triển khai chương trình bán xe cũ (không phân biệt hãng xe) mua xe mới là Veloz Cross, Avanza Premio, phiên bản HEV của Yaris Cross, Corolla Cross và Innova Cross với cơ hội được miễn lãi suất trong 6 tháng đầu.

Bên cạnh đó, khách hàng bán xe cũ mua một trong ba mẫu xe HEV mới kể trên còn được có thêm lựa chọn Quà tặng 1 năm bảo hiểm Toyota gói vàng; Miễn phí phụ tùng bảo dưỡng 3 năm hoặc 30.000 km (tùy điều kiện nào đến trước) và dán kính miễn phí.

Chương trình được triển khai đồng bộ trên toàn hệ thống 86 đại lý tại 31/34 tỉnh thành, góp phần mang những chiếc xe chất lượng với chi phí lăn bánh tốt hơn bao giờ hết đến với đông đảo khách hàng Việt.