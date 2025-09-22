Tốt bụng cho bạn đi nhờ xe, bạn kiện đòi bồi thường thương tích do va chạm

(VTC News) -

Theo Metropolis Express, Tòa án Nhân dân quận Trương Loan ở thành phố Thập Yển, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc gần đây kết thúc vụ án liên quan đến chương trình "đi nhờ xe có thiện chí". Năm 2023, người đàn ông họ Vương lái chiếc xe nhỏ của mình đi Vũ Hán. Người bạn họ Trương của anh ngỏ ý muốn đi nhờ xe và anh hào phóng cho đi nhờ.

Trên đường đi, chiếc xe gặp nạn. Do sai sót khi lái xe, Vương tông vào lan can đường cao tốc. Cả hai người đều bị thương nhưng không ở trong tình trạng nguy kịch; mức độ thương tích của Trương chỉ ở cấp 10, và anh phải điều trị một thời gian. Sau đó, Trương yêu cầu Vương bồi thường nhiều khoản thiệt hại khác nhau, tổng cộng khoảng 130 nghìn nhân dân tệ (hơn 480 triệu đồng).

Vương cảm thấy đòi hỏi này vô lý, đặt câu hỏi tại sao bạn mình có thể đưa ra yêu cầu như vậy sau khi anh cho đi nhờ xe vì thiện chí.

Vụ tranh chấp được đưa ra tòa. Phán quyết của tòa án mới đây được công bố. Thẩm phán cho rằng mặc dù hành vi sai sót khi lái xe của Vương không phải là cố ý hay cẩu thả nghiêm trọng, nhưng anh đã không thực hiện đúng quy trình và thận trọng khi lái xe, và anh hoàn toàn có lỗi trong vụ tai nạn.

Do đó, anh Vương phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho anh Trương. Tuy nhiên, xét việc Vương đã chở Trương đi là hoàn toàn miễn phí, thẩm phán ra phán quyết tài xế này chỉ phải chịu trách nhiệm bồi thường 60% thiệt hại, cụ thể là 70.000 nhân dân tệ.

Phán quyết của vụ án được công bố gây ra nhiều tranh cãi trong cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến cho rằng trong trường hợp nào thì phần rủi ro, thiệt hại cũng thuộc về người tốt bụng cho đi nhờ xe: "Cho ai đó đi nhờ xe mà không có chuyện gì xảy ra thì được cảm ơn, nhưng nếu có chuyện gì xảy ra thì phải trả tiền", "Tôi đã cho bạn đi nhờ xe mà anh ấy vẫn phàn nàn tôi lái xe chậm. Thật sự không thể tử tế quá được".

"Tôi khuyên anh sau này đừng cho người khác đi nhờ xe nữa, và đừng đi nhờ xe người khác nữa"; “Thiện chí dành cho bạn bè thành rắc rối của mình”; “Có phúc thì xin cùng hưởng nhưng có họa thì bắt người làm phúc cho mình chịu hết, đúng là nhân tình thế thái, đừng ai cho anh này đi nhờ xe nữa”…