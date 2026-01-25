Top 2 Miss Cosmo 2025 tập gói bánh chưng, lần đầu trải nghiệm không khí đón Tết

(VTC News) -

Sau khi đăng quang, Top 2 Miss Cosmo 2025 là Hoa hậu Yolina Lindquist đến từ Mỹ và Á hậu Chelsea Fernandez đến từ Philippines nhận được sự ủng hộ lớn từ fan sắc đẹp Việt. Họ ngày càng nhận được nhiều lời khen nhờ sự hoà nhập nhanh chóng với văn hoá Việt.

Xuất hiện tại buổi du xuân tại Ann Quán của siêu mẫu Vũ Thu Phương, hai người đẹp tiếp tục là tâm điểm chú ý. Miss Cosmo 2025 Yolina Lindquist xuất hiện nổi bật trong thiết kế tông xanh lấy cảm hứng từ áo yếm truyền thống, được xử lý theo phom dáng hiện đại.

Trong khi đó, Á hậu Chelsea Fernandez lựa chọn thiết kế gam đỏ, gợi nhắc hình ảnh áo tứ thân cách điệu.

Top 2 Miss Cosmo 2025.

Lần đầu đón Tết Nguyên đán, cả hai hào hứng với những trải nghiệm văn hoá tại Việt Nam. Hai nàng hậu thích thú khi học cách gói bánh chưng. Họ tạo được thiện cảm nhờ phong cách gần gũi, tính cách đáng yêu,

Miss Cosmo 2025 Yolina cũng thử sức khi tham gia trò chơi "Bịt mắt đập niêu". Nàng hậu khiến mọi người xung quanh phải tấm tắc khen ngợi vì kỹ năng "đập niêu quá chuẩn".

Tiếp đó, cả hai tiếp tục chơi trò đánh yến của Việt Nam. Hai người đẹp rất tận hưởng trò chơi và đắm mình vào không gian văn hoá đậm chất Bắc Bộ.

Hai nàng hậu quốc tế thích thú trải nghiệm văn hoá Việt.

Bên cạnh hai nàng hậu quốc tế, dàn mỹ nhân đình đám như hoa hậu Khánh Vân, Xuân Hạnh và Phương Linh cũng ghi dấu ấn khi cùng lựa chọn trang phục áo tứ thân Bắc Bộ.

Không gian Ann Quán được đầu tư trang trí xuyên suốt các tầng lầu bằng những chất liệu gợi nhắc mùa xuân truyền thống như hương lá mùi già, cành mận Tây Bắc, cành đào, lúa chín, bưởi Diễn. Cách bài trí mộc mạc mang lại cảm giác ấm cúng, quen thuộc của Tết Việt giữa nhịp sống đô thị hiện đại.

Dàn mỹ nhân đọ sắc trong trang phục truyền thống.

Ngoài các hoạt động trải nghiệm, Múa Bài Bông trở thành điểm nhấn đặc biệt tại buổi du xuân khi tái hiện một điệu múa cổ của Việt Nam đã xuất hiện gần một thiên niên kỷ.

Theo siêu mẫu Vũ Thu Phương, cô mong muốn được kể lại câu chuyện văn hoá Việt bằng ngôn ngữ đương đại, để các giá trị truyền thống có thể chạm gần hơn, sống động hơn trong dịp Tết đến Xuân về.