Top 10 xe bán chậm nhất tháng 12/2024: Kia Morning lần đầu góp mặt

Theo số liệu được Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) vừa công bố, trong top 10 xe xe bán chậm nhất tháng 12/2024, Toyota và KIA là thương hiệu có số lượng xe đông đảo. Trong khi đó, Honda, Suzuki và Isuzu, mỗi thương hiệu đóng góp 1 xe.

Dưới đây là danh sách 10 mẫu xe (có phát sinh doanh số) bán chậm nhất tháng 12 tại thị trường Việt Nam theo công bố của VAMA:

1. Honda Accord: 12 xe

Kết thúc tháng cuối cùng của năm 2024, đã có 12 xe Honda Accord được giao tới tay khách hàng. Dù tăng 20% so với tháng trước (10 xe) và tăng tới 71,4% so với tháng 12/2023 nhưng vị trí đầu bảng xếp hạng xe bán chậm nhất tháng vẫn thuộc về mẫu xe này, đồng thời danh hiệu xe bán chậm nhất năm đã chính thức thuộc về Honda Accord.

Khép lại một năm 2024, Honda chỉ bán được 91 xe Accord. Dẫu vậy, đây vẫn được xem là một năm thành công với mẫu xe sedan cỡ D này khi tăng trưởng mạnh 56,9% so với năm trước. Hiện tại, mẫu xe này đang được Honda giảm giá 250 triệu đồng, đưa giá bán xuống còn 1,069 tỷ đồng. Thế nhưng, mẫu xe này đã có 6 năm có mặt trên thị trường nhưng lại có rất ít thay đổi để cạnh tranh với các đối thủ trong cùng phân khúc.

2. KIA K5: 21 xe

Với doanh số bán hàng chỉ đạt 21 xe trong tháng 12/2024, KIA K5 đã có đà giảm 41,7% so với tháng trước (36 xe), đồng thời giảm mạnh 81,7% so với tháng 12/2023. Điều này khiến thứ hạng của mẫu xe này thay đổi từ vị trí thứ 6 của tháng trước lên vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng top xe bán chậm nhất tháng 12.

Cả năm 2024, đã có tổng cộng 301 xe KIA K5 đã được bán ra thị trường, giảm mạnh 71,2% so với năm 2023. KIA K5 ra mắt tại Việt Nam từ nửa cuối 2021 dưới dạng mẫu xe hoàn toàn mới với giá bán từ 859-999 triệu đồng, đi kèm 3 tùy chọn phiên bản bao gồm 2.0 Luxury, 2.0 Premium và 2.5 GT-Line.

3. Toyota Land Cruiser Prado: 22 xe

Sau tháng 11 với kết quả bán hàng tương đối khả quan (72 xe), bước sang tháng cuối năm 2024, sức mua của Toyota Land Cruiser Prado đã không còn được duy trì khi chỉ bán được 22 xe, giảm 69,4% so với tháng trước khiến mẫu xe này tăng bậc trong bảng xếp hạng top xe bán chậm nhất tháng, từ vị trí thứ 10 lên vị trí thứ 3. Dẫu vậy, kết quả này vẫn giúp tăng 120% so với tháng 12/2023.

Thực tế, giống như hai mẫu xe khác của thương hiệu Toyota là Alphard hay Land Cruiser, nhu cầu đối với mẫu Land Cruiser Prado thế hệ mới của khách hàng vẫn rất lớn. Điều đó được chứng minh bằng việc giá bán của mẫu xe mới dao động từ 3,46-3,48 tỷ đồng, tăng 800 triệu đồng so với thế hệ cũ nhưng xe luôn trong tình trạng không có xe để giao.

4. Toyota Innova: 25 xe

Sau 2 tháng rời bảng xếp hạng, Toyota Innova đã quay trở lại với vị trí thứ 4 khi chỉ bán được 25 xe, giảm 81,2% so với tháng trước (133 xe), đồng thời cũng giảm 86,3% so với tháng 12/2023. Cả năm 2024, Toyota Innova chỉ bán được 725 xe, giảm 62% so với năm 2023.

Toyota Innova hiện vẫn là mẫu xe thế hệ cũ và được lắp ráp trong nước với duy nhất phiên bản 2.0L số sàn với giá bán 755 triệu đồng. Mẫu xe này chủ yếu dành cho các khách hàng chạy xe dịch vụ nhưng hiện nay Innova đang phải cạnh tranh với các thủ khác có mức giá thấp hơn nhưng kiểu dáng và trang bị tiện nghi hơn.

5. Toyota Alphard: 29 xe

Kết thúc tháng 12/2024, Toyota Alphard đã ghi nhận tháng thứ 4 liên tiếp tăng trưởng khi bán được 29 xe, tăng 61,1% so với tháng trước đó (18 xe), và tăng 38,1% so với tháng 12/2023. Kết thúc năm 2024, mẫu MPV cỡ lớn của Toyota đã bán được 159 xe, tăng 17,8% so với năm trước.

Với kết quả trong tháng 12 vừa qua, Toyota Alphard cũng đã cải thiện được thứ hạng của mình khi xếp xuống vị trí thứ 5 thay vì vị trí thứ 2 như tháng 11. Dẫu vậy, để mẫu xe này tạo ra sự bứt phá về doanh số là rất khó khi giá bán của Toyota Alphard đắt nhất trong dải sản phẩm của hãng, từ 4,37-4,475 tỷ đồng do bị áp thuế cao khi có xuất xứ từ Nhật Bản.

6. Isuzu mu-X: 32 xe

Khép lại tháng cuối của năm 2024, doanh số của Isuzu mu-X không đổi so với tháng trước khi bán được 32 xe, giảm 23,8% so với tháng 12/2023. Tuy vậy, kết quả này vẫn giúp Isuzu mu-X cải thiện từ vị trí thứ 5 xuống vị trí thứ 6. Doanh số cả năm 2024 của mu-X là 247 xe, tăng nhẹ 4,7% so với năm 2023.

Isuzu mu-X thế hệ mới sử dụng động cơ diesel 1.9L tăng áp đi kèm hộp số sàn hoặc tự động 6 cấp. Xe có 4 phiên bản tùy chọn với giá bán niêm yết từ 910 triệu đồng đến 1,125 tỷ đồng.

7. Toyota Corolla Altis: 36 xe

Doanh số bán hàng của Toyota Corolla Altis trong tháng 12/2024 chỉ đạt 36 xe, giảm 7,7% so với tháng trước (39 xe) và giảm 68,4% so với tháng 12/2023. Với kết quả bán hàng không cải thiện, mẫu xe sedan cỡ C của Toyota đã có tháng thứ 5 liên tiếp được xướng tên trong danh sách top 10 xe bán chậm nhất tháng.

Doanh số cả năm 2024 của Corolla Altis đạt 486 xe, giảm mạnh 66% so với năm 2023. Thế hệ hiện hành của Toyota Corolla Altis được giới thiệu vào tháng 3/2022 và được bổ sung thêm tiện nghị kể từ tháng 10/2023. Xe có 3 phiên bản với 2 tùy chọn động cơ gồm động cơ xăng và động cơ hybrid, giá bán dao động từ 725-870 triệu đồng.

8. KIA Morning: 39 xe

Kết thúc tháng 12/2024, chỉ có 39 xe KIA Morning được giao tới tay khách hàng, giảm 58,9% so với tháng trước (95 xe), đồng thời giảm 61% so với tháng 12/2023. Đây cũng là kết quả tệ nhất của mẫu xe hatchback cỡ A này có được trong năm nay và khiến KIA Morning lần đầu góp mặt trong top xe bán chậm nhất thị trường theo tháng. Doanh số cả năm 2024 của KIA Morning đạt 771 xe, giảm 47,4% so với năm trước.

Tại thị trường Việt Nam, KIA Morning có 5 phiên bản (MT, AT, Premium, X-Line và GT-Line). Xe được trang bị động cơ 1.2L, đi kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc số tự động 4 cấp với giá lần lượt 349-424 triệu đồng.

9. KIA Soluto: 39 xe

Sau 2 tháng rời bảng xếp hạng, KIA Soluto đã quay trở lại top 10 mẫu xe bán chậm nhất thị trường khi chỉ bán được 39 xe trong tháng 12/2024, giảm 63,2% so với tháng trước (106 xe) và giảm 61% so với tháng 12/2023.

Doanh số cả năm 2024 của KIA Soluto đạt 519 xe, giảm mạnh 50,8% so với năm trước. Mẫu sedan cỡ B của KIA được ra mắt vào tháng 9/2019, được trang bị động cơ 1.4L đi kèm hộp số sàn 5 cấp và tự động 4 cấp. Xe có 4 phiên bản tùy chọn với giá bán dao động từ 386-462 triệu đồng.

10. Suzuki Jimny: 44 xe

Với 44 xe được ra trong tháng 12/2024, doanh số của Suzuki Jimny đã tăng nhẹ 7,3% so với tháng trước (41 xe). Kết quả này cũng đủ giúp mẫu SUV cỡ A của Suzuki cải thiện đáng kể thứ hạng khi từ vị trí thứ 8 xuống vị trÍ thứ 10. Dù mới bán từ tháng 4 năm nay nhưng doanh số cả năm 2024 của Suzuki Jimny đã đạt 437 xe.

Suzuki Jimny thuộc phân khúc xe SUV cỡ A nhưng lại có giá bán không mấy cạnh tranh, ở mức 789 triệu đồng, thậm chí còn cao hơn cả những mẫu xe SUV cỡ B do nhập khẩu từ Nhật Bản. Xe được trang bị động cơ 1.5L công suất 102 mã lực, mô-men xoắn 130 Nm, kết hợp với hộp số tự động 4 cấp cùng hệ dẫn động 4 bánh. Trang bị của mẫu xe này cũng chỉ dừng ở mức cơ bản.

(*) Danh sách này được phân tích, tổng hợp từ báo cáo của VAMA và Hyundai thuộc TC Motor. Các hãng xe ngoài VAMA không công bố thông tin.