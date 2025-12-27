Cô gái Iran trải nghiệm cắm trại nhờ nhà dân, ăn phở vịt trong chuyến xuyên Việt

(VTC News) -

Là huấn luyện viên leo núi và đạp xe giàu kinh nghiệm, nữ nhà thám hiểm Iran Arezoo Eskandari đang thực hiện hành trình solo đầy thử thách: chuyến đạp xe kéo dài một năm, 18.000 km, băng qua 22 quốc gia châu Á. Sau Trung Quốc, Việt Nam là điểm đến thứ hai, nơi cô nhanh chóng để lại ấn tượng với những trải nghiệm ý nghĩa.

Eskandari đến Việt Nam vào ngày 22/12 và dự định xuyên Việt trong 1 tháng. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Những cuộc gặp gỡ thiên nhiên và con người

Trước chuyến đi, bạn bè từng vẽ cho cô hình ảnh về một đất nước với thiên nhiên tươi đẹp và con người hiếu khách. Ngay khi qua biên giới, Arezoo Eskandari đã được chào đón đúng như tưởng tượng.

“Khi tôi bước vào Việt Nam, tôi thấy thiên nhiên rất đẹp, rừng nhiệt đới và một màu xanh tràn ngập,” cô nhớ lại. Tuy nhiên, chính những hành động tử tế giữa người với người mới khiến bức tranh trở nên sống động. Những cuộc gặp gỡ tình cờ tạo ra kỷ niệm khó quên, như lần một gia đình địa phương dang tay đón cô vào nhà.

Eskandari xúc động kể lại: “Một gia đình Việt Nam rất hiền hậu và tử tế đã tiếp đón tôi dù không hề quen biết, họ giúp tôi rất nhiều, mua SIM, đổi tiền, mời tôi ăn phở vịt - món ăn khiến tôi vô cùng thích thú… và từ đó tôi tin chắc rằng đây thực sự là một đất nước tốt đẹp”.

Sự hào phóng tự nhiên, không cần lời đề nghị ấy khiến cô càng tin rằng năng lượng tích cực sẽ thu hút những con người tốt bụng, biến những điều bất định trên đường thành chuỗi những cuộc gặp gỡ thiện chí.

Eskandari ăn cùng người dân địa phương. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Triết lý “sống chậm”

Eskandari chia sẻ, hành trình của cô được dẫn dắt bởi nguyên tắc sống chậm, đi ngược lại nhịp sống vội vã của du lịch hiện đại. Thay vì lao nhanh đến đích, cô di chuyển với tốc độ khoảng 10–15 km/h, thường mất trọn một ngày để hoàn thành quãng đường 100 km.

Trong hành trình xuyên Việt, nữ thám hiểm đối mặt với nhiều cung đường thử thách. Trên đoạn từ biên giới về Hà Nội, cô phải vượt qua những vùng núi cao, địa hình dốc gây mệt mỏi. Những lúc quá sức, cô buộc phải dắt xe đi bộ. Không đặt nặng tốc độ, vào những ngày cung đường quá gian nan, cô chỉ di chuyển được khoảng 30–40 km/ngày, thay vì mục tiêu dài hơn.

Đi du lịch một mình, Eskandari trang bị một “ngôi nhà di động” với khối hành lý nặng tới 60 kg trên xe, bao gồm đầy đủ thiết bị để cô sinh tồn trên đường.

Hành trang của cô có lều trại, bếp dã ngoại, nồi nấu, thực phẩm cơ bản để tự lo bữa ăn; bộ dụng cụ sửa xe đầy đủ cho các sự cố bất ngờ – kỹ năng cô đã học qua một khóa riêng trước chuyến đi; cùng với số lượng quần áo tối giản nhưng linh hoạt, phù hợp cả khí hậu nóng lẫn lạnh.

Chiến lược đảm bảo an toàn khi cắm trại của Eskandari cũng rất thực tế. Cô thường xin phép dựng lều cạnh nhà dân hoặc chọn những vị trí an toàn, có ánh sáng như trạm xăng hay trạm y tế địa phương. Sự chuẩn bị cẩn trọng này giúp cô tự tin đối mặt với những bất trắc trên đường.

Với nền tảng thạc sĩ tâm lý học, Eskandari mang đến góc nhìn đặc biệt về sức mạnh tinh thần cần có cho một chuyến đi dài, đặc biệt với một phụ nữ đi một mình. Cô nhấn mạnh rằng sự chuẩn bị về cảm xúc và tinh thần còn quan trọng hơn thể lực.

Từ trải nghiệm cá nhân, cô rút ra bài học: "Khi bạn bước ra khỏi vùng an toàn và đối diện với nỗi sợ, rất nhiều điều trên con đường phía trước sẽ trở nên suôn sẻ hơn.”

Sau khi rời Hà Nội, hành trình của cô tiếp tục hướng về phía Nam, đi qua các tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa, Quảng Bình và Quảng Trị.

Eskandari di chuyển trên đường phố Hà Nội.

Hành trình kết nối các quốc gia

Ông Ali Mohammadi, Đại biện lâm thời đại sứ quán Iran tại Việt Nam, nhấn mạnh rằng những hành trình như của Eskandari là cách hiệu quả “để thúc đẩy giao lưu nhân dân”. Đại sứ quán đã chủ động hỗ trợ chuyến đi, thông báo kế hoạch của cô tới các cơ quan chức năng Việt Nam nhằm đảm bảo hành trình diễn ra thuận lợi.

Chia sẻ về những hoạt động hợp tác văn hóa, giao lưu nhân dân sẽ tiếp tục được thúc đẩy trong tương lai, ông Mohammadi cho biết sau các triển lãm tranh, sẽ tiếp tục có các tuần phim Iran tại Việt Nam, các chuyến bay thuê (charter) giữa Tehran và Hà Nội, với kỳ vọng sớm mở đường bay thẳng tới TP. Hồ Chí Minh... để người dân và doanh nghiệp hai nước có thể tăng cường giao lưu, hiểu biết lẫn nhau.

Arezoo Eskandari (sinh năm 1990) là thạc sĩ tâm lý học, huấn luyện viên leo núi và đạp xe giàu kinh nghiệm, gắn bó với xe đạp hơn sáu năm qua. Nổi bật trong hành trình của cô là chuyến đạp xe một mình vòng quanh Iran dài 8.400 km trong 5 tháng. Hiện Eskandari đang thực hiện hành trình đạp xe xuyên châu Á, đi từ Trung Quốc qua Việt Nam và Đông Nam Á, rồi sang Tây Á, Trung Á, vùng Kavkaz trước khi trở về Iran – một dự án vượt ra ngoài mục tiêu thể thao đơn thuần. Trên cương vị Đại sứ du lịch và đạp xe quốc tế của Iran do Tổ chức Espadana Isfahan bổ nhiệm, cô mong muốn lan tỏa thông điệp hòa bình, hữu nghị, lối sống tích cực, đồng thời giới thiệu văn hóa và thiên nhiên Iran tới cộng đồng quốc tế.