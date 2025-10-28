Tổng thống Zelensky lệnh không kích sâu hơn vào Nga

(VTC News) -

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông vừa tổ chức cuộc họp với các đơn vị sản xuất vũ khí và những người chịu trách nhiệm liên quan. Nội dung cuộc họp chủ yếu tập trung việc sử dụng vũ khí tầm xa để tấn công Nga.

"Chúng tôi xem xét hiệu quả của các cuộc tấn công tầm xa trong một khoảng thời gian nhất định và những kết quả đạt được. Ngành lọc dầu của Nga phải chịu tổn thất vì cuộc xung đột và sẽ còn phải chịu tổn thất nhiều hơn nữa. Chúng tôi đặt nhiệm vụ mở rộng phạm vi địa lý để tận dụng năng lực tầm xa của mình", ông Zelensky cho hay.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Zelensky cũng thông tin thêm chính phủ Ukraine đang hợp tác với nhiều nhà sản xuất vũ khí theo hợp đồng dài hạn. Ông cho rằng các hợp đồng này sẽ "cho phép nhà sản xuất lập kế hoạch tốt hơn trong việc sử dụng nguồn lực cần thiết và mở rộng nguồn cung cấp cho quân đội". Ông Zelensky cam kết số lượng hợp đồng vũ khí như vậy sẽ tăng lên.

"Chúng tôi đã xác định những nhu cầu và nhiệm vụ quốc phòng mới để hợp tác với các đối tác nhằm đảm bảo nguồn cung cấp phòng không. Những đối tác của chúng tôi có nhiều hệ thống cần thiết và điều quan trọng là ngoại giao Ukraine cần chủ động hơn trong việc chuẩn bị quyết định liên quan", nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh.

Hôm 27/10, hệ thống phòng không của Nga cũng phải kích hoạt để đẩy lùi cuộc tấn công liên tiếp của Ukraine nhằm vào Moskva và buộc hai sân bay phải đóng cửa. Theo thông tin từ thị trưởng Moskva Sergei Sobyanin, trong vòng 5 giờ, bắt đầu từ gần 22h ngày 26/10 (giờ Moskva), các đơn vị phòng thủ Nga bắn hạ 28 máy bay không người lái (UAV).

Theo Reuters, không có thông tin về thiệt hại tiềm tàng nào được báo cáo. Nga hiếm khi tiết lộ toàn bộ quy mô thiệt hại do những cuộc không kích của Ukraine gây ra bên trong lãnh thổ của mình, trừ khi có liên quan đến mục tiêu dân sự.