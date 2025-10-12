Tổng thống Trump: Lầu Năm Góc phải dùng mọi nguồn quỹ để trả lương binh sĩ

(VTC News) -

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Tuy nhiên, biện pháp này không áp dụng cho hàng trăm nghìn nhân viên liên bang đang bị nghỉ việc tạm thời.

Tổng thống Trump viết trên mạng xã hội rằng ông hành động vì “các chiến sĩ dũng cảm của chúng ta sẽ bị chậm lương mà đáng ra họ phải được nhận vào ngày 15/10”.

Tổng thống Trump đổ lỗi cho đảng Dân chủ. Ông cho biết đã sử dụng quyền hạn Tổng Tư lệnh để yêu cầu Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth “dùng mọi nguồn quỹ sẵn có để trả lương cho binh sĩ vào ngày 15/10”. Ông nói: “Chúng tôi đã xác định được nguồn quỹ để làm điều này, và Bộ trưởng Hegseth sẽ dùng số tiền đó để trả lương cho binh sĩ.

Khoảng 1,3 triệu quân nhân tại ngũ có nguy cơ không nhận được khoản lương giữa tháng sau khi chính phủ đóng cửa từ ngày 1/10. Đây là một trong những vấn đề nổi bật tại các cuộc tranh luận ở Quốc hội về tác động tiêu cực của việc đóng cửa Chính phủ.

Phát ngôn viên của Văn phòng Quản lý và Ngân sách Nhà trắng cho biết, số tiền chi trả sẽ được lấy từ ngân sách nghiên cứu và phát triển của Lầu Năm Góc. Bộ Quốc phòng xác nhận, khoảng 8 tỷ USD ngân sách nghiên cứu – phát triển chưa sử dụng từ năm tài khóa trước sẽ được dùng để trả lương giữa tháng “nếu tình trạng thiếu ngân sách kéo dài sau ngày 15/10”.

Các quân nhân sẽ được nhận lương bù sau khi chính phủ mở cửa trở lại. Đây là quy định của luật mà Tổng thống Trump đã ký trong nhiệm kỳ đầu. Tuy nhiên, nhiều gia đình quân nhân sống phụ thuộc vào tiền lương hàng tháng đang rất lo lắng. Trong các đợt đóng cửa trước, Quốc hội từng thông qua luật đảm bảo binh sĩ tiếp tục được trả lương, nhưng hiện chưa có tiến triển tương tự.

Đầu tuần này, khi được hỏi về khả năng thông qua dự luật trả lương cho quân đội, ông Trump trả lời: “Chắc là sẽ xảy ra thôi”.

"Chúng ta sẽ lo liệu việc đó", ông nói thêm hôm thứ Tư. "Quân đội của chúng ta sẽ luôn được chăm lo”.

Tấm biển “Đóng cửa” bên ngoài Bảo tàng Nghệ thuật Quốc gia tại Washington D.C., Mỹ, gần một tuần sau khi chính phủ liên bang đóng cửa. (Ảnh: Reuters)

Đợt đóng cửa bắt đầu khi đảng Dân chủ bác bỏ đề xuất ngân sách tạm thời của đảng Cộng hòa. Họ yêu cầu dự luật phải kèm điều khoản gia hạn trợ cấp bảo hiểm y tế theo Đạo luật Chăm sóc sức khỏe hợp túi tiền (ACA). Nếu không được gia hạn, các khoản trợ cấp này sẽ hết hạn vào cuối năm, khiến chi phí y tế hàng tháng của hàng triệu người dân tăng lên.

Tổng thống Trump và các lãnh đạo Cộng hòa cho biết sẵn sàng đàm phán về trợ cấp y tế. Tuy nhiên, họ yêu cầu mở cửa chính phủ trước khi thảo luận. Hai bên vẫn giữ lập trường đối lập. Thời điểm kết thúc đợt đóng cửa hiện chưa rõ ràng.

Nhiều khả năng điều này khiến đợt đóng cửa chính phủ - hiện đã bước sang ngày thứ 11 - kéo dài sang tuần thứ ba hoặc lâu hơn.

Hàng nghìn người bắt đầu bị cho nghỉ việc tạm thời trong thời gian chính phủ ngừng hoạt động, sau khi Văn phòng Ngân sách Nhà Trắng bắt đầu thực hiện các đợt sa thải vào ngày thứ Sáu.