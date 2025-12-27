Tổng thống Donald Trump không mặn mà với đề xuất của ông Zelensky

Trả lời tờ Political, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tỏ ra không mấy mặn mà với đề xuất mới nhất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và cho thấy ông chưa vội ủng hộ sáng kiến này. Ông Trump tiết lộ, Tổng thống Ukraine Zelensky chưa có gì để khiến ông chấp nhận và ông sẽ tiếp tục chờ đợi xem ông Zelensky có gì.

Dù vậy, Tổng thống Trump vẫn bày tỏ sự lạc quan thận trọng trước cuộc gặp dự kiến với ông Zelensky vào cuối tuần này tại Florida. Ông Trump cũng cho biết, ông có thể sẽ sớm có các cuộc trao đổi với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Những bình luận của Tổng thống Trump được đưa ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Zelensky có cuộc trao đổi với đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner. Phía Ukraine mô tả đây là một “cuộc trò chuyện tốt đẹp”, cho thấy các kênh tiếp xúc giữa hai bên vẫn đang được duy trì trước thềm các cuộc gặp quan trọng.

Dự kiến Chủ nhật tới, ông Zelensky sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Đây là lần thứ 4 ông Zelensky tới Mỹ để thảo luận với ông chủ Nhà Trắng về vấn đề xung đột với Nga. Tại cuộc gặp lần này, ngoài các đảm bảo về an ninh của Mỹ dành cho Ukraine, hai nhà lãnh đạo sẽ tập trung vào thảo luận việc quản lý nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia và vùng lãnh thổ Donbas.

Theo các quan chức Ukraine tiết lộ, kế hoạch lần này của ông Zelensky thể hiện sự linh hoạt mà không phải nhượng bộ lãnh thổ. Cụ thể, ông Zelensky đề nghị thiết lập một khu phi quân sự đi kèm với điều kiện quan trọng là Nga phải rút quân ra khỏi vùng đất tương ứng ở Donetsk. Tuy nhiên, không có dấu hiệu nào cho thấy phía Nga sẽ chấp nhận.