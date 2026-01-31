Tổng thống Trump gửi điện mừng, mong đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm Mỹ

(VTC News) -

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã gửi điện chúc mừng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV Tô Lâm, đồng thời bày tỏ mong muốn được đón Tổng Bí thư thăm Hoa Kỳ vào thời điểm phù hợp.

Tổng Bí thư Tô Lâm

Trong lời chúc mừng, Tổng thống Trump khẳng định việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục đảm nhiệm vai trò lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra vào thời điểm quan trọng, khi quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ đang tiếp tục ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Nhà lãnh đạo Mỹ bày tỏ mong muốn hai bên sớm đạt tiến triển trong đàm phán Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng, qua đó thúc đẩy hơn nữa thịnh vượng chung của hai nước.

Tổng thống Trump cũng hoan nghênh quyết định của Việt Nam tham gia sáng kiến Hội đồng Hòa bình; cảm ơn và đánh giá cao vai trò của Việt Nam cũng như hợp tác Việt Nam - Hoa Kỳ trong thúc đẩy hòa bình, bảo đảm tự do, chủ quyền và độc lập của các quốc gia tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và trên thế giới. Tổng thống tin tưởng quan hệ hai nước sẽ tiếp tục phát triển sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực, từ kinh tế - thương mại, an ninh - quốc phòng đến giao lưu nhân dân, đồng thời nhấn mạnh mong muốn sớm được đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm Hoa Kỳ.

Cùng dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhận được nhiều thư, điện chúc mừng của lãnh đạo các chính đảng, các nước và tổ chức quốc tế. Trong đó có Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga Gennady Zyuganov; Chủ tịch Đảng Nước Nga Công bằng Sergei Mironov; Chủ tịch Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo; Tổng Thư ký Đảng Hành động Nhân dân Singapore, Thủ tướng Singapore Lawrence Wong; Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul; Tổng thống Timor-Leste José Ramos-Horta; Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung; Quốc vương Jordan Abdullah II Ibn Al Hussein; và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdoğan.

Các nhà lãnh đạo đều chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm tái đắc cử, đánh giá cao vai trò lãnh đạo và những đóng góp của Việt Nam trong phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời bày tỏ tin tưởng Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển thịnh vượng trong giai đoạn tới; khẳng định mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác với Việt Nam vì lợi ích chung của nhân dân các nước, cũng như vì hòa bình và ổn định khu vực và thế giới.