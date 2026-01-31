Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ thăm cấp Nhà nước tới Campuchia

(VTC News) -

Nhận lời mời của Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni và Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Campuchia.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư Tô Lâm đồng thời sẽ đồng chủ trì Cuộc gặp cấp cao giữa Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, cũng như Cuộc gặp giữa ba Người đứng đầu ba Đảng Việt Nam - Campuchia - Lào, dự kiến diễn ra tại Campuchia vào ngày 6/2.

Campuchia duy trì tăng trưởng kinh tế tương đối ổn định, với GDP năm 2024 đạt khoảng 45 tỷ USD, thu nhập bình quân đầu người 2.713 USD. Chính phủ Campuchia đang triển khai Chiến lược Ngũ Giác nhằm thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực, đa dạng hóa kinh tế, phát triển khu vực tư nhân, tăng trưởng bền vững và chuyển đổi số, hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và thu nhập cao vào năm 2050.

Việt Nam và Campuchia thiết lập quan hệ ngoại giao từ ngày 24/6/1967. Thời gian qua, quan hệ hai nước tiếp tục được củng cố thông qua các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao và nhiều cơ chế hợp tác song phương.

Hợp tác quốc phòng - an ninh giữ vai trò trụ cột, hai bên khẳng định nguyên tắc không cho phép bất kỳ lực lượng thù địch nào sử dụng lãnh thổ nước này gây phương hại tới an ninh nước kia. Trên lĩnh vực biên giới, hai nước đã ký các văn kiện pháp lý ghi nhận khoảng 84% kết quả phân giới cắm mốc trên đất liền và đang tiếp tục đàm phán đối với phần còn lại.

Hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư và du lịch là điểm sáng trong quan hệ song phương. Năm 2025, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 11,33 tỷ USD, tăng hơn 11,7% so với năm trước; Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ ba của Campuchia và lớn nhất trong ASEAN.

Đến nay, Việt Nam có 229 dự án đầu tư còn hiệu lực tại Campuchia với tổng vốn đăng ký khoảng 2,94 tỷ USD. Hai bên đang tích cực phối hợp nhằm sớm nâng kim ngạch thương mại song phương lên 20 tỷ USD. Trong 11 tháng đầu năm 2025, Việt Nam có khoảng 1,11 triệu lượt khách sang Campuchia, trong khi đón hơn 614.000 lượt du khách Campuchia. Bên cạnh đó, hợp tác về giáo dục - đào tạo, giao thông, văn hóa, y tế và giao lưu nhân dân tiếp tục được thúc đẩy, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện và bền vững lâu dài giữa hai nước