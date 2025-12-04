Tổng thống Putin tuyên bố Nga sẽ kiểm soát toàn bộ Donbass

Ông Putin đưa ra bình luận trên trong một cuộc trả lời phỏng vấn với India Today ngày 4/12 trước thềm chuyến thăm cấp nhà nước tới quốc gia Nam Á này và 2 ngày sau các cuộc trao đổi ở Điện Kremlin với Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff, tập trung vào kế hoạch hòa bình do Mỹ soạn thảo về xung đột Ukraine.

Phiên bản 28 điểm ban đầu trong kế hoạch bị rò rỉ tuần trước được cho là đã yêu cầu Kiev nhượng bộ các vùng lãnh thổ ở Donbass cho Nga, từ bỏ mục tiêu gia nhập NATO và giới hạn quy mô quân đội - những điều kiện mà Ukraine đã bác bỏ.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Reuters)

Tuy nhiên, Tổng thống Putin ra tín hiệu cho thấy quân đội Ukraine sẽ sớm mất các vùng lãnh thổ ở Donbass mà họ đang kiểm soát.

"Cuối cùng thì hoặc chúng tôi sẽ chiếm những vùng lãnh thổ này bằng hành động quân sự, hoặc các lực lượng Ukraine sẽ rút lui và ngừng chiến đấu ở đây", Tổng thống Putin nói.

Nhà lãnh đạo Nga cũng cho biết giao tranh ác liệt ở khu vực này hoàn toàn có thể tránh được bởi người dân ở đây đã "tham gia cuộc trưng cầu ý dân năm 2022, bỏ phiếu đòi độc lập", yêu cầu Ukraine rút quân và không còn giao tranh.

"Nhưng họ (Ukraine-ND) đã chọn chiến đấu", Tổng thống Putin cho hay, đồng thời khẳng định sai lầm của Kiev đang ngày càng trở nên rõ ràng.

Các lực lượng của Nga đang dần đẩy lùi quân đội Ukraine ở Donbass và những nơi khác trong nhiều tháng qua. Theo Moskva, Kiev ngày càng chật vật trong việc khắc phục tổn thất nhân lực bất chấp nỗ lực huy động quân đội ráo riết.

Ngày 1/12, quân đội Nga tuyên bố đã kiểm soát thị trấn tiền tuyến chiến lược Pokrovsk ở khu vực Donetsk, bao vây số lượng lớn binh lính Ukraine trong khu vực. Trong một diễn biến quan trọng khác, tuần trước, Tổng thống Putin thông báo các lực lượng của Moscow đã phá vỡ phòng tuyến của Ukraine ở phía Bắc Zaporizhzhia và hiện đang cố gắng vượt qua phòng tuyến kiên cố của Kiev ở khu vực phía Nam.