Tổng thống Putin khẳng định ủng hộ thế giới đa cực, sẵn sàng đối thoại với Mỹ

Phát biểu tại cuộc họp thường niên của Câu lạc bộ thảo luận quốc tế Vandai, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh, thế giới đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, nơi “gần như không có gì được định trước”. Tất cả các quốc gia phải tìm kiếm tiếng nói chung vì lợi ích riêng, không tuân theo những “luật chơi” do bên ngoài áp đặt. Theo ông, các thể chế quốc tế mới như BRICS và Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) đang hoạt động theo “tinh thần ngoại giao thế kỷ 21” không nhằm đối đầu với ai, mà để thúc đẩy hợp tác bình đẳng giữa các quốc gia.

“Từ trước đến nay, lợi ích quốc gia của các nước hiếm khi trùng khớp hoàn toàn. Toàn bộ lịch sử quan hệ quốc tế thực chất là quá trình các quốc gia hiện thực hóa lợi ích của mình, thường trong cạnh tranh, thậm chí đối đầu. Tuy nhiên, một bối cảnh toàn cầu mới đang dần hình thành, được thúc đẩy rõ rệt bởi các quốc gia thuộc ‘đa số toàn cầu’. Xu hướng này mang lại hy vọng rằng mọi bên, dù muốn hay không, cũng sẽ phải cân nhắc lợi ích của nhau khi tìm giải pháp cho các vấn đề khu vực và quốc tế”, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại Hội nghị quốc tế thường niên Câu lạc bộ Valdai ở thành phố Sochi, Nga. (Ảnh: Sputnik/Reuters)

Trong phát biểu của mình, Tổng thống Vladimir Putin cũng đưa ra thông điệp cứng rắn với các nước châu Âu, đặc biệt là giới chính trị gia mà ông cho rằng đang cố tình khơi gợi hình ảnh Nga như một mối đe dọa nhằm che đậy những khủng hoảng nội tại. Ông chỉ trích xu hướng quân sự hóa của EU và cảnh báo Nga sẽ không đứng yên nếu châu Âu tiếp tục làm leo thang căng thẳng.

“Chúng tôi chưa bao giờ khơi mào một cuộc đối đầu quân sự bởi điều đó là vô nghĩa, không cần thiết, hoàn toàn phi lý và chỉ làm phân tán sự chú ý khỏi những vấn đề và thách thức thực sự. Nhưng nếu ai đó thực sự muốn thách thức chúng tôi về mặt quân sự, thì hãy để họ thử. Nga đã nhiều lần chứng minh rằng khi an ninh, hòa bình và sự yên bình của nhân dân, chủ quyền và bản sắc quốc gia bị đe dọa, chúng tôi sẽ phản ứng nhanh chóng”, nhà lãnh đạo Nga nói.

Trái ngược với thái độ cứng rắn đối với châu Âu, ông Putin bày tỏ mong muốn cải thiện quan hệ với Mỹ. Nhà lãnh đạo Nga nhận định có thể tìm ra giải pháp cho những mâu thuẫn giữa hai nước để cả hai bên đều hài lòng, với điều kiện đối xử với nhau bằng sự tôn trọng. Theo ông Putin, giữa Moscow và Washington vẫn tồn tại các kênh đối thoại kỹ thuật, bao gồm cả các vấn đề như tài sản Nga tại Mỹ, dù các bất đồng chính trị vẫn lớn.

“Chúng ta thấy rằng chính quyền Mỹ hiện tại chủ yếu hành động theo lợi ích của đất nước mình, theo cách họ hiểu. Tôi tin rằng đây là một cách tiếp cận hợp lý. Nhưng Nga cũng có quyền được hướng dẫn bởi lợi ích quốc gia của mình và một trong số đó là khôi phục quan hệ toàn diện với Mỹ. Bất kể những bất đồng đang tồn tại, nếu chúng ta đối xử với nhau bằng sự tôn trọng thì việc thương lượng dù là khó khăn và dai dẳng nhất cuối cùng cũng sẽ dẫn đến sự đồng thuận, nghĩa là cuối cùng, các giải pháp được cả hai bên chấp nhận là hoàn toàn khả thi”, Tổng thống Putin nhấn mạnh.

Giám đốc Trung tâm Phân tích Chiến lược và Công nghệ Ruslan Pukhov nhận định, việc ông Putin tránh chỉ trích trực tiếp Tổng thống Donald Trump cho thấy ông nhận thức rõ trách nhiệm đặc biệt của Nga và Mỹ trong việc duy trì an ninh toàn cầu. Điều đó mở ra khả năng hai bên có thể tìm được điểm chung để kiềm chế các kịch bản nguy hiểm tại châu Âu và các khu vực xung đột khác.

Tuy vậy, ông Putin cũng cảnh báo rằng nếu Mỹ quyết định cung cấp tên lửa hành trình Tomahawk cho Ukraine, một đợt leo thang quân sự mới sẽ là điều khó tránh.

Các chuyên gia cũng lưu ý rằng việc Tổng thống Vladimir Putin đặt trọng tâm vào trật tự đa cực không chỉ là tuyên bố chính trị mà là phần cốt lõi trong định hướng đối ngoại dài hạn của Nga.

Bối cảnh toàn cầu hiện nay đang tạo ra cả thách thức và cơ hội cho Nga. Trên một mặt trận, nước này tiếp tục phải đối mặt với áp lực quân sự và trừng phạt từ phương Tây. Nhưng ở chiều ngược lại, Nga cũng đang tìm cách tận dụng sự dịch chuyển địa chính trị để mở rộng ảnh hưởng, tái định hình mạng lưới đối tác chiến lược, và từng bước thiết lập vị trí trung tâm trong một thế giới đa cực.