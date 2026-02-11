Tổng thống Colombia thoát chết trong vụ ám sát hụt

(VTC News) -

Tối 9/12, trực thăng của Tổng thống Colombia Gustavo Petro không thể hạ cánh xuống điểm đến trên bờ biển Caribe vì lo ngại bị tấn công.

"Chúng tôi bay trên biển 4 tiếng đồng hồ và chúng tôi phải đến một nơi mà chúng tôi không muốn đến, thoát chết trong gang tấc", ông Petro nói trong cuộc họp nội các được phát sóng trực tiếp hôm 10/2.

Tổng thống Colombia Gustavo Petro. (Ảnh: Reuters)

Tuyên bố của ông Petro được đưa ra trong bối cảnh bạo lực gia tăng trước cuộc bầu cử tổng thống tại quốc gia bị tàn phá bởi hàng thập kỷ xung đột giữa các nhóm du kích và vũ trang. Tổng thống Petro cũng từng tuyên bố rằng nhóm tội phạm buôn bán ma túy nhắm đến việc sát hại ông kể từ khi ông nhậm chức vào tháng 8/2022.

Âm mưu này được cho là liên quan đến trùm ma túy và thủ lĩnh nhóm vũ trang như Ivan Mordisco, chỉ huy nhóm ly khai lớn nhất tách ra từ lực lượng du kích FARC, sau khi lực lượng này đồng ý giải giáp theo thỏa thuận hòa bình năm 2016.

Colombia có một danh sách dài các nhà lãnh đạo cánh tả, bao gồm cả ứng cử viên Tổng thống bị ám sát trong những năm qua. Ông Petro cũng từng báo cáo về vụ ám sát hụt khác nhằm vào ông hồi năm 2024.

Đến tháng 2/2025, nhà lãnh đạo Colombia tiếp tục cho rằng những băng đảng tội phạm lên kế hoạch bắn tên lửa vào chuyên cơ chở ông. Theo Tổng thống Colombia, các băng đảng tội phạm muốn nhanh chóng trừ khử ông vì chiến dịch truy quét đang hướng đến "những tổ chức mafia quyền lực".

Colombia dự kiến bầu cử quốc hội vào ngày 8/3 và bầu cử tổng thống vào 31/5, với vòng bầu cử thứ hai có thể diễn ra vào tháng 6 nếu cần thiết.