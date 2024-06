Tổng thống Biden nỗ lực gây quỹ sau màn tranh luận thất vọng trước ông Trump

(VTC News) -

Ngày 29/6 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Joe Biden và Đệ nhất phu nhân Jill Biden đã đến thăm khu nghỉ dưỡng bãi biển cao cấp Hamptons ở New York để tham dự một buổi gây quỹ tranh cử do tỷ phú quỹ đầu cơ Barry Rosentein tổ chức.

Sau đó, ông sẽ đến New Jersey để tham dự một buổi gây quỹ khác do Thống đốc New Jersey giàu có Phil Murphy, một đảng viên Dân chủ, tổ chức.

Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu trong một cuộc vận động tranh cử tại Raleigh, Bắc Carolina, Mỹ, ngày 28/6. (Ảnh: Reuters)

Các sự kiện gây quỹ được tổ chức khi nhiều nhà tài trợ của đảng Dân chủ lo lắng về màn thể hiện yếu kém của ông Biden trước đối thủ Đảng Cộng hòa Donald Trump vào tối 28/6.

“Tôi hiểu những nỗi lo về cuộc tranh luận. Tôi đã không có một đêm tuyệt vời”, ông Biden nói với khoảng 100 người ủng hộ tập trung ở Hamptons.

"Tôi hứa với các bạn rằng chúng tôi sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử này", ông nói thêm.

Những lời nói vấp váp của ông Biden và những câu trả lời quanh co trong cuộc tranh luận làm dấy lên mối lo ngại của cử tri rằng vị tổng thống 81 tuổi này có thể không đủ sức để làm việc thêm một nhiệm kỳ 4 năm nữa.

Trong khi đó, ông Trump đã đưa ra một loạt lời chỉ trích, nhiều trong số đó là những lời cáo buộc mà ông đã lặp đi lặp lại từ lâu, bao gồm cả tuyên bố rằng người di cư đã thực hiện một làn sóng tội phạm, và rằng ông thực sự đã thắng cuộc bầu cử năm 2020.

Nhóm chiến dịch của Tổng thống Biden báo cáo rằng họ đã huy động được hơn 27 triệu USD từ ngày tranh luận đến tối thứ 28/6, nhưng vẫn còn câu hỏi về việc liệu màn tranh luận yếu kém có ảnh hưởng đến việc gây quỹ hay không, ít nhất là trong ngắn hạn.

Theo Reuters, nhiều nhà tài trợ hàng đầu đã gọi điện cho các cố vấn chính trị trong những ngày gần đây để hỏi về các quy tắc ít được biết đến, như việc ông Biden có thể bị loại khỏi đường đua, bị thay thế trong hoặc trước Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ vào tháng 8 tới.

Tờ New York Times đưa tin hôm 29/6 một số nhà tài trợ đang tích cực cố gắng tiếp cận Đệ nhất phu nhân Jill Biden, người có thể thuyết phục chồng bà không tranh cử.

Reid Hoffman, người đồng sáng lập LinkedIn và là một trong những nhà tài trợ có ảnh hưởng nhất của Đảng Dân chủ, cho biết ông "đang bị quá tải".

“Tôi đã nhận được rất nhiều email trong 24 giờ qua hỏi liệu có nên tổ chức một chiến dịch công khai nhằm gây áp lực buộc Tổng thống Biden phải từ chức sau màn tranh luận tồi tệ của ông ấy đêm qua hay không”, ông viết trong email. “Nó chắc chắn đã tác động mạnh mẽ đến tâm trạng của các nhà tài trợ và nhà tổ chức”.

Dù có màn thể hiện gây thất vọng tại cuộc tranh luận trực tiếp với ông Trump, nhưng ông Biden tin tưởng sẽ vượt qua đối thủ đảng Cộng hòa một lần nữa.

"Hiển nhiên tôi đã không còn là chàng trai trẻ. Tôi không còn đi lại dễ dàng, nói năng trôi chảy hay tranh luận tốt như trước", ông nói với người ủng hộ trong cuộc vận động tranh cử ở bang chiến trường Bắc Carolina hôm 28/6.

Tuy nhiên, ông Biden khẳng định ông quyết định tái tranh cử vì tin tưởng "bằng cả trái tim và linh hồn" rằng bản thân có thể tiếp tục đảm nhiệm vai trò tổng thóng. Ông nói: "Tôi biết cách để nói sự thật và biết phải làm công việc này như thế nào".