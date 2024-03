Tổng thống Biden ký thông qua gói chi tiêu Chính phủ trị giá 1.200 tỷ USD

(VTC News) -

Việc Tổng thống Mỹ Joe Biden ký thông qua gói chi tiêu trị giá 1.200 tỷ USD ngày 23/3 đã kết thúc vấn đề kéo dài nhiều tháng tại Quốc hội Mỹ liên quan tới nguồn ngân sách và ngăn nguy cơ đóng cửa Chính phủ. Nhận xét về gói chi tiêu trên, Tổng thống Mỹ Joe Biden gọi đây là khoản đầu tư cho người Mỹ, giúp củng cố nền kinh tế và an ninh quốc gia.

"Hạ viện cần thông qua dự luật bổ sung về an ninh của lưỡng đảng càng sớm càng tốt để thúc đẩy an ninh quốc phòng. Và Quốc hội cũng phải thông qua thỏa thuận an ninh biên giới lưỡng đảng, bao gồm những cải cách cứng rắn và công bằng nhất trong nhiều thập kỷ, để đảm bảo chúng ta có các chính sách và nguồn kinh phí cần thiết cho khu vực biên giới. Đã đến lúc phải thực hiện điều này", ông chủ Nhà Trắng nói thêm.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký thông qua dư luật chi tiêu mới trị giá 1.200 tỷ USD vào hôm 23/3. (Ảnh: Nhà Trắng)

Được biết, hôm 23/3, Thượng viện Mỹ, do đảng Dân chủ chiếm ưu thế, đã thông qua dự luật chi tiêu 1.200 tỷ USD với tỷ số áp đảo 74-24. Dự luật sẽ tài trợ hoạt động cho các cơ quan Chính phủ bao gồm Bộ An ninh Nội địa, Tư pháp, Kho bạc nhà nước đến ngày 30/9.

Tuy nhiên, gói chi tiêu này không bao gồm khoản viện trợ cho Ukraine.

Cộng đồng doanh nghiệp hoan nghênh việc thông qua dự luật chi tiêu và cam kết tiếp tục làm việc với các nhà hoạch định chính sách để tiếp tục đạt được thoả thuận giảm thuế cho các doanh nghiệp và gia đình có thu nhập thấp.

Đây là lần thứ 3 trong vòng 1 tháng, Tổng thống Biden ký duyệt dự luật ngân sách nhằm tránh Chính phủ phải đóng cửa do thiếu kinh phí hoạt động.

Mới đây nhất, ngày 9/3, Tổng thống Biden ký duyệt dự luật trị giá 460 tỷ USD nhằm cung cấp ngân sách hoạt động cho các hoạt động xây dựng quân sự, phát triển nước và cho Bộ Các vấn đề cựu chiến binh, Bộ Nông nghiệp, Bộ Thương mại, Bộ Tư pháp, Bộ Năng lượng, Bộ Nội vụ, Bộ Giao thông, và Bộ Nhà ở và Phát triển đô thị.